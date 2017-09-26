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Ekonomi

K.Irak referandumu sonrası petrol 2 yıllık zirveden döndü

İstanbul, 26 Eylül (DHA) - Petrol fiyatları, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) referandumu sonrası gerginliklerin azalmasıyla, referandum öncesi çıktığı iki yıllık zirveden döndü

26 Eylül 2017 15:19

İstanbul, 26 Eylül (DHA) - Petrol fiyatları, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin (IKBY) referandumu sonrası gerginliklerin azalmasıyla, referandum öncesi çıktığı iki yıllık zirveden döndü.
Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede temel ölçüt olarak kabul ettiği Brent hampetrolünün varil fiyatı, Türkiye\'nin Kuzey Irak ham petrol akışlarını kesme uyarıyla çıktığı varil başına 59.49 dolarlık zirveden, 58.57 dolara kadar gevşedi.
ABD hafif ham petrolünün fiyatı da varil başına 52.43 dolara kadar tırmandıktan sonra, bugünün ilk işlemlerinde 52.37 dolara çekildi.

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