Kirada evi olanlara Maliye Bakanlığı'ndan mektup var!

T24 - Maliye Bakanlığı, 1 milyon 200 bin ev sahibine mektup göndermeye başladı. 1 Mart’tan itibaren kira beyannameleri elektronik ortamda doldurulacak. ‘Ben anlamam diyenler’ herhangi bir vergi dairesinden yardım alabilecek. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Biz beyannameleri doldurduk, siz onaylayın, diyoruz. Ancak esas olan mükellefin beyanıdır. Mükellef, verilere bakar, hesabımızı inceler; doğru ise onaylar. Değilse düzeltir” dedi.

Bakan Şimşek, Gelir İdaresi Başkanlığında hazırlanan ‘Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sisteminin’ tanıtımı dolayısıyla bir basın toplantısı yaptı. “Amacımız vatandaşların kira beyannamesi verirken işini kolaylaştırmak, beyanname verme maliyetini en aza indirmek, elektronik ortamda beyannameleri alabilmek, vergiyi tabana yaymak” dedi. Yeni sistemle kira beyannamesi veren vatandaşların, bu yükümlülüklerini 7 gün 24 saat internet ortamında yerine getirebileceklerini vurguladı.

Doğru değilse düzeltin!

Beyannamelerin Maliye tarafından doldurulmasının nihai bir durum olmadığını belirten Şimşek, “Esas olan mükellefin beyanıdır” dedi. Şimşek, yeni sistemle, mükellefe ‘kira beyannamenizi biz hazırladık, siz onaylayın’ dediklerini ancak beyanın esas olduğunu vurguladı.

Yeni sistemde ne değişti?

Verileri veri ambarından derleyip, bilgileri kullanarak beyannameyi doldurup mükellefe göndermenin hiçbir şekilde nihai bir durum olmadığının altını çizen Şimşek, “Beyanname esastır. Mükellefimiz verilere bakar, doğruysa onaylar, değilse doğrulatır” dedi.

Kayıt dışı ile mücadelenin çok önemli bir hedef olduğunu belirten Şimşek, “Daha önce 750 binin biraz üzerinde mükellefe mektup göndereceğimizi açıklamıştık. Fakat Gelir İdaremizin tapudan, posta idaresinden, bankalardan son aldığı veriler çerçevesinde, 1 milyon 200 bin mükellefimize mektup gönderilmeye başlandı. Gelir İdaresi Başkanlığı, mektup gönderiyor, bunun içinde önceden hazırlanmış bilgi seti de var” diye konuştu.

Beyannamelerde doğrulama işlemi 1-25 Mart tarihleri arasında yapılabilecek. Bilgi ve yardım için 444 0 189 Vergi İletişim Merkezi'nden yardım alınabilecek.

400 bin yeni mükellef

Soruları da yanıtlayan Şimşek, 2010 yılı sonu itibariyle kira beyannamesi veren mükellef sayısının 827 bin 829; gayrımenkul sayısının da 1 milyon 919 bin olduğunu belirtti. Beyan edilen kira gelirinin ise 12 milyar 856 milyon TL olduğunu söyledi. 1.9 milyon adet gayrı menkulün 1.5 milyonunun mesken; 394 bininin işyeri; 12 binin de diğer türde olduğunu söyledi.

Şimşek’in, 1.2 milyon mükellefe mektup gittiğini belirtmesi, Maliye’nin hiç beyanname vermemiş yaklaşık 400 bin kişiyi tespit ettiği anlamına geliyor. Zaten Bakan Şimşek, 1.2 milyon kişi içinde mükellefiyeti ilk kez ihdas edilenler de bulunduğunu belirtmesine karşın bunların sayısını vermedi.

Tapu ile haziran sonunda başlıyoruz

Tapu idaresi ile elektronik ortamda veri alışverişine henüz başlamadıklarını belirten Şimşek, Haziran sonu itibariyle tam bir entegrasyon olacağını söyledi. Bununla birlikte verginin tabana yayılması anlamında daha önemli mesafeler kat edeceklerini vurguladı.

'Mali müşavirler kusura bakmasın'

Önümüzdeki dönemde, Gelir İdaresi Başkanlığının kolaylaştırıcı yeni adımlar atacağını ifade eden Şimşek, “Beyanname vermenin maliyetlerini düşürmeye devam edeceğiz. Muhasebeci, mali müşavir arkadaşlar kusura bakmasınlar, biz özellikle küçük mükelleflerimize, küçük ölçekli işletmelerimize, bireysel mükelleflere hizmet odaklı çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Eskiden mükellefe ilişkin verilerin, vergi incelemeleri için kullanıldığını anımsatan Şimşek, “Şimdi elimizdeki veriler, mükelleflerimizin yükümlülüklerini yerine getirmede yardımcı olmak için kullanılıyor” diye konuştu.

Bütçe 1.7 milyar fazla verdi

Bakan Şimşek, bir soru üzerine Ocak ayı bütçe gerçekleşme sonuçlarını da açıkladı. Buna göre geçen yıl Ocak ayında 1 milyar fazla veren bütçe; bu yıl yüzde 73.1’lik artışla 1.7 milyar TL fazla verdi.

Bütçe performansının güçlü bir şekilde devam ettiğini belirten Şimşek, faiz dışı fazlanın geçen yıl 4.8 milyar lira iken bu yıl 7.1 milyara çıktığını anlattı. Bütçe gelirlerinin yüzde 19.5 artışla 28.1 milyar; giderlerinin yüzde 17.1 artışla 26.3 milyar olduğunu söyledi. Vergi gelirlerinin ise 18 milyardan 23.5 milyara ulaştığını belirtti.