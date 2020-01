Kıraç'tan açılış konseri

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Tarsus İlçesi\'nde belediyenin \'yap-işlet-devret\' modeli ile yaptırdığı, kapalı semt pazarı, SPA, kapalı yüzme havuzu ve düğün salonlarının oluşturduğu sosyal tesis Kıraç\'ın verdiği konser ile açıldı.

Tesislerin açılışına Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Oktay Öztürk, Baki Şimşek ile çok sayıda davetli katıldı. Kesilen kurban ve yapılan dua ardından tesisin kurdelesi kesilerek hizmete açıldı. Ardından etkinlikte sahneye çıkan komedyen Yavuz Seçkin yaptığı Erol Evgin taklidi ile vatandaşları eğlendirirken programda yerel sanatçılar, Abdil Çemer ve Ahmet Mercan da konser verdi.

Belediye Başkanı Şevket Can, tesisin Çukurova bölgesine örnek olduğunu belirterek, alanın kotasının düz olmaması nedeniyle 3 katlı bir tesisin oluştuğunu söyledi. Can, tesislerin yapımı nedeni ile belediye bütçesinden harcama yapmadıklarını ifade ederek, şöyle dedi:

\"Kasamızda 1 lira para çıkmadan vatandaşların ihtiyacını giderecek bu tesisi yaptık. İş adamlarımıza, yatırımcılarımıza belediye olarak her zaman destek olduk, olmaya da devam edeceğiz. Biz zaten gece uyumadan gündüz yorulmadan çalışıyoruz. Hizmetlerimize ek olarak birlik beraberliğimizi, huzurumuzu, kardeşliğimizi bozdurmamak buna uygun davranmak zorundayız.\"

Daha sonra sahneye gelen Kıraç, Kerkük şarkısı ile konserine başladı. Kıraç söylediği parçalar ile sevenlerini coştururken, binlerce hayranı sanatçıya eşlik etti. Kıraç, minik hayranları bir süre sahnede konuk ederek gönüllerini kazandı. Kıraç\'a Başkan Can ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tufan, günün anısına çiçek ve \'Nusret Mayın Gemisi\' maketini verdi.



