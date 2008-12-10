Kiracıya ekonomik kriz tüyoları

Kiracılar Derneği (KİRADER) Genel Başkanı Ali Ulvi Büyüknohutçu, yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik krizin etkilerinin Türkiye'de de hissedilmeye başladığını, kiracıların ödeme sıkıntısı çektiğini belirtti.



Türkiye'de kira miktarlarının gelişmiş ülkelerdekinin aksine, ev sahibinin keyfiyeti sonucu belirlendiği ifade eden Büyüknohutçu, ''Asgari ücretli bir vatandaş standart bir evde kalmak isterse bütün maaşını kiraya vermek zorunda kalıyor. En düşük kira 400-500'den aşağı değil'' diye konuştu.



Krizlerin iyi olmadığını, ancak iyi kullanılması durumunda düşük gelirli insanlar için fırsatlar doğurabileceğini öne süren Büyüknohutçu, oturduğu konuta değerinin çok üstünde kira ödemek zorunda kalan kiracıların bu dönemde ev sahibiyle yeniden kira miktarını görüşme fırsatı bulabileceğini söyledi.



Yaşanan ekonomik krizin kiracılar lehine dönüştürülebileceğini kaydeden Büyüknohutçu, şöyle devam etti:



''Bu dönemde evini kiraya verme sıkıntısı çeken ev sahiplerinin kiralarını düşürmüş olmaları gerekiyor. Düşürmemiş olsalar bile yeni kiracılar çevrede ödenen kira miktarına göre değil, ödeyebileceği kira miktarına göre ev sahibinden talepte bulunmalı. Kiracılar ev kiralamak isterken bir tek konutla sınırlı kalmamalı, alternatifleri mutlaka araştırmalı. Aynı semtte aynı koşullarda olan bir konut, ev sahibi tarafından bir yerde 500 YTL'den, bir başka yerde 300-400 YTL'den kiraya verilebiliyor. Kiracılar bu araştırmayı mutlaka yapsınlar. En önemlisi kiralama yapılırken pazarlık yapılsın. Evini istediği fiyattan veremeyen ev sahibiyle pazarlık yapma imkanı doğdu. Kiracılar bunu iyi değerlendirsin''



Ev sahiplerinin de bu dönemde krizden dolayı ödenemeyen kiralar nedeniyle kira indirimine gitmesi gerektiğini vurgulayan Büyüknohutçu, arz fazlası yeni konutlar, ödenemeyen kiralar ve çok fazla sayıda kiralık konut bulunmasını dikkate alarak kiracı lehine hareket edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.