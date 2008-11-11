Kiracıların isyanı yayılıyor

Forum Trabzon'da dün kepenkler kapandı

Ankara'nın sembol mekanlarından Atakule'de, esnaf, kira ve ortak giderlerin yüksekliğini gerekçe göstererek kepenk kapatma eylemi yaptı.Atakule önünde toplanan esnaf adına açıklama yapan Mesut Ataseven, Türkiye'nin küresel ekonomik krizden olumsuz etkilendiğini savunarak, buna karşı alışveriş merkezlerinin çeşitli önlemler aldığını söyledi. Bu kapsamda diğer alışveriş merkezlerinin kira ve ortak giderlerde geçmiş ayları da kapsamak üzere indirime gittiğini anlatan Ataseven, Atakule yönetiminin ise kiralara yüzde 19'a varan oranlarda zam yaptığını kaydetti.Ataseven, Ankara'da çok sayıda alışveriş merkezi bulunduğunu ve rekabet ortamının yaratılabilmesi için eşit şartlara sahip olmaları gerektiğini belirterek, yönetimle bu konuda yaptıkları görüşmelerin sonuç vermediğini bildirdi.Atakule yönetiminin ortak giderlerde indirim uygulanabileceği yönünde adım attığını, ancak bunun esnafın ayakta kalabilmesi için yeterli olmadığını kaydeden Ataseven, şunları söyledi:"Buradan yöneticilerimize sesleniyoruz; ülkemizin zor şartlardan geçtiği şu günlerde başkentimizin sembolü olmuş bu anıtsal kurumun yaşatılması için sizin desteğinize ihtiyacımız var. Sizlerden talebimiz günün ekonomik koşullarında bize rekabet edebilecek ortamı sağlamanızdır. Bu çerçevede son zamların iptal edilerek kiralarımızda yüzde 50 indirim yapılmasını ve tüm bunların geriye dönük olarak işletilmesini istiyoruz.”Ataseven, Atakule yönetiminin ortak giderlerdeki adımının, kira giderlerinde de sağlanması umuduyla gün boyu sürmesini planladıkları kepenk kapatma eylemini 2 saatle sınırladıklarını kaydetti.Mesut Ataseven, istekleriyle ilgili sonuç alıncaya kadar hukuk mücadelesini de sürdüreceklerini bildirdi.