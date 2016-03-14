Müşterilerini dolandıran inşaat şirketi sahibine 657 yıl hapis!

Bursa'da yüzlerce kişiye, ’Kira öder gibi ev sahibi olacaksınız’ vaadi ile ev satan Uludağ İnşaat'ın sahiplerinin yargılandıkları davada karar çıktı. Mahkeme, şirket sahipleri hakkında 654 ile 657 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası verdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Bursa’da, konut yapma vaadi ile yüzlerce kişiye senet imzalatıp daha sonra bu kişileri dolandırdığı öne sürülen Uludağ İnşaat’ın yöneticileri Ahmet Toğrul, Rukiye Toğrul, Mehmet Kahraman, Ahmet Kahraman, Ali Şehan, Serdar Öztürk’ünde bulunduğu 10 kişi hakkında görülen davada karar çıktı.

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi, şirket sahibi Ahmet Toğrul'a 3 yıl hapis cezası verdi. Ancak bu ceza 219 mağdur adına tek tek hesaplandı. Böylece Toğrul'a verilen ceza 657 yıla çıktı. Mahkeme Toğrul'a toplam 2 milyon 628 bin lira da adli para cezası verdi.

Şirketin bir diğer yöneticisi Rukiye Toğrul'a 654 yıl hapis cezası 2 milyon 624 bin lira da adli para cezası verdildi.

Ahmet Kahraman'a toplamda 324 yıl hapis cezası ve 628 bin lira adli para cezası, Mehmet Kahraman'a 324 yıl hapis, 628 bin lira adli para cezası, Ali Şehan'a 322 yıl 6 ay hapis cezası 626 bin lira adli para cezası verdi.

Mahkeme diğer 5 sanık için ise beraat kararı verdi. Mahkeme, sanıklar Ahmet-Rukiye Toğrul için yakalama kararı da verdi.