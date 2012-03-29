Kira gelir beyanında son gün

Kira gelirleri için beyanname verme süresi bu gece sona eriyor. Vergi ödeme süresi ise 2 Nisan Pazartesi akşamı bitiyor.



Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemini kullanarak kira beyannamesi verecek kişilerin bugün saat 24:00’e kadar beyanname onaylama ve gönderme işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Vergi ödeme süresi ise 2 Nisan Pazartesi akşamı bitiyor. Verginizi Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinden hesaplayabilirsiniz.

Kira geliri beyannameleri 'götürü gider yöntemi' ve 'gerçek gider yöntemi'nden biri seçilerek hazırlanıyor. Götürü gider; 1 lira masrafınız olmasa bile, yıllık kiranın yüzde 25'ini düşebilmeniz anlamına geliyor. Gerçek gider yönteminde ise vergiden düşebileceğiniz giderleri beyan ediyorsunuz. Buna göre hesaplama yapılıyor.

Aşağıda bazı örnek hesaplamalar yer alıyor.

1000 TL KİRAYA 1.069 TL ÖDEME

Yıllık kira geliri 12.000 TL

İstisna tutarı 2.800 TL

Kalan (12.000-2.800) 9.200 TL

Yüzde 25 götürü gider (9.200 x %25) 2.300 TL

Vergiye tabi gelir (9.200-2.300) 6.900 TL

Hesaplanan Gelir Vergisi (6.900 x %15) 1.035 TL

Damga Vergisi 34.50 TL TOPLAM: 1.069,5 TL

2000 TL KİRAYA 2710 ÖDEME

Aylık 300 TL kira alan 90 TL

Aylık 400 TL kira alan 225 TL

Aylık 500 TL kira alan 360 TL

Aylık 600 TL kira alan 495 TL

Aylık 700 TL kira alan 630 TL

Aylık bin 500 TL kira alan bin 810 TL

Aylık 2 bin TL kira alan 2 bin 710 TL

Aylık 2 bin 500 TL kira alan 3 bin 610 TL

Aylık 3 bin TL kira alan 4 bin 643 TL

Aylık 5 bin TL kira alan 9 bin 503 TL

Aylık 10 bin TL kira alan 24 bin 445 TL vergi ödeyecek.