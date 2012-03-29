Kira gelir beyanında son gün

Kira gelirleri için beyanname verme süresi bu gece sona eriyor. Vergi ödeme süresi ise 2 Nisan Pazartesi akşamı bitiyor.
Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemini kullanarak kira beyannamesi verecek kişilerin bugün saat 24:00’e kadar beyanname onaylama ve gönderme işlemlerini tamamlaması gerekiyor.
Vergi ödeme süresi ise 2 Nisan Pazartesi akşamı bitiyor. Verginizi Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinden hesaplayabilirsiniz.
Kira geliri beyannameleri 'götürü gider yöntemi' ve 'gerçek gider yöntemi'nden biri seçilerek hazırlanıyor. Götürü gider; 1 lira masrafınız olmasa bile, yıllık kiranın yüzde 25'ini düşebilmeniz anlamına geliyor. Gerçek gider yönteminde ise vergiden düşebileceğiniz giderleri beyan ediyorsunuz. Buna göre hesaplama yapılıyor.
Aşağıda bazı örnek hesaplamalar yer alıyor.
1000 TL KİRAYA 1.069 TL ÖDEME
Yıllık kira geliri 12.000 TL
İstisna tutarı 2.800 TL
Kalan (12.000-2.800) 9.200 TL
Yüzde 25 götürü gider (9.200 x %25) 2.300 TL
Vergiye tabi gelir (9.200-2.300) 6.900 TL
Hesaplanan Gelir Vergisi (6.900 x %15) 1.035 TL
Damga Vergisi 34.50 TL TOPLAM: 1.069,5 TL
2000 TL KİRAYA 2710 ÖDEME
Aylık 300 TL kira alan 90 TL
Aylık 400 TL kira alan 225 TL
Aylık 500 TL kira alan 360 TL
Aylık 600 TL kira alan 495 TL
Aylık 700 TL kira alan 630 TL
Aylık bin 500 TL kira alan bin 810 TL
Aylık 2 bin TL kira alan 2 bin 710 TL
Aylık 2 bin 500 TL kira alan 3 bin 610 TL
Aylık 3 bin TL kira alan 4 bin 643 TL
Aylık 5 bin TL kira alan 9 bin 503 TL
Aylık 10 bin TL kira alan 24 bin 445 TL vergi ödeyecek.