-KİR TUTMAYAN CAM ÜRETİLDİ DENİZLİ (A.A) - 19.07.2011 - Banyo, duş kabini, mutfak tezgahı, merdiven, balkon korkulukları ve sehpa yapımında kullanılan mermere alternatif olarak kir tutmayan cam üretildi. Aymina Kompozit Lamina Cam ve Solar Panel'in sahibi Mustafa Aydeşkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, nano teknolojiyle üretilen camın mermerden daha ucuza mal edildiğini belirtti. Üretilen camla dünyada bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade eden Aydeşkin,''Ortaya çıkan ürün fayans ve seramiklerin kullanıldığı tüm alanlarda kullanılabiliyor. Mermerden farkı, desen ve renk sınırının olmaması ve daha ucuz olması. Cam mermer sağlamlığında, onun için kırılma ihtimali düşük. Cam üzerine müşteriden gelen talep doğrultusunda istenilen resmi, desenleri yapıştırıyoruz. Yapılan yapıştırmalar, ömür boyu renk solmasına ve aşınmaya karşı garantili'' dedi. Nano teknolojiyle üretilen camın 300 derece sıcaklığa dayanabileceğini belirten Aydeşkin, ''Camın patentini aldık. Şu anda Türkiye'de kir tutmayan, yağmur kaydırıcı diye satılan ürünlerin en fazla 60 gün ömrü var. Ürünü ilk olması dolayısıyla tanıtabilmek maksadıyla metrekaresini 150 liradan veriyoruz. Cam kalınlığına göre fiyat değişiyor. Desen ne olursa olsun fiyatı etkilemez. Ürünümüzün renk ve desenine uyun bir şekilde yapılması durumunda piyasadaki 500 dolarlık mermerin renk ve desenini elde etmek de mümkün'' diye konuştu. Camı, yarı saydam ve saydam olmayan şekilde ürettiklerini dile getiren Aydeşkin, camın nano teknolojiyle üretildiği için zor kirlenip çabuk temizlenebildiğini bildirdi. Aydeşkin, üretilen camın banyo, duş kabini, mutfak tezgahı, merdiven, balkon korkulukları ve sehpaların vazgeçilmezi haline gelen mermere alternatif bir ürün olacağını sözlerine ekledi.