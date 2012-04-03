T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kır polisi olarak görev yapacak Jandarma’ya Fransız tipi kıyafet geliyor

Jandarma’yı sivilleştirme sürecinde ilk adım kıyafetlerde atıldı

03 Nisan 2012 11:17

 

Jandarma’yı sivilleştirme sürecinde ilk adım kıyafetlerde atıldı. İçişleri Bakanlığı’na bağlanarak kır polisi olarak görev yapacak Jandarma’ya Fransız tipi kıyafet geliyor
 
Genelkurmay Başkanlığı’ndan tamamen ayrılacak olan Jandarma Genel Komutanlığı’nın sivilleşme sürecinde ilk adım kıyafetle başladı. İçişleri Bakanlığı’na bağlı iç güvenlik teşkilatına dönüştürülecek olan Jandarma’da, artık asker kıyafetleri yerine polislerinkine benzer koyu lacivert üniforma giyilecek. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bu hafta onaylanması beklenen yeni üniformaların esin kaynağı ise Fransız jandarmalarının giysileri.
 
Dicle Baştürk'ün Taraf'ta yayımlanan haberine göre, eğitim ve öğretimle askerî kânun ve nizamların kendisine verdiği görevler yönünden Genelkurmay’a, Emniyet ve asayiş görevlerinin ifası yönünden İçişleri Bakanlığı’na bağlı olan Jandarma’nın tamamen bakanlığa bağlanması amacıyla hazırlanan yasa tasarısı önümüzdeki günlerde Meclis’e sevk edilecek. Jandarma’nın tamamen emniyet teşkilatına bağlanmasını öngören mevzuat değişikliğinin ilk yansımasıysa kıyafetlerde olacak.
 
Askerî kıyafetlerden arınacak olan jandarmalar, polis teşkilatında giyilen sivil üniformalarla kuşanacak. Koyu lacivert olarak tasarlanan üç değişik sivil üniforma tasarımının bu hafta Jandarma Genel Komutanlığı’na sunulacağı öğrenildi. Fransız Jandarması’ndan ilham alınan yeni tasarımların Jandarma Genel Komutanlığı’nın Güvercinlik Lojistik Komutanlığı’na bağlı Dikimevi’nde yapılan hazırlıkları tamamlandı. Üniforma modelleri Jandarma Genel Komutanlığı tarafından onaylanmasının ardından basına tanıtılacak.
 

Değişim, hükümetin AB’ye taahhüdü

 
Bakanlık’ça değiştirilecek olan mevzuata göre, yaklaşık 300 bin personele sahip olan Jandarma teşkilatı askerî görevlerinden tümüyle arındırılacak. Jandarmalar, emniyet teşkilatı gibi iç güvenlik teşkilatına dönüştürülecek. Jandarma Genel Komutanlığı’nda yaşanacak olan sivilleşme sürecinin dayanağı, hükümetin Avrupa Birliği’ne (AB) verdiği taahhüde dayanıyor. Resmi Gazete ’nin 31 Aralık 2008 tarihli mükerrer sayısında yayımlanan Ulusal Program’ın “Siyasi Kriterler” alt başlığında AB’ye verilen taahhütte, şu ifadeler yer alıyor: “İç güvenlik hizmetinin, hükümetin belirleyeceği politikalar doğrultusunda ve yine hükümetin denetim ve gözetiminde; ‘hukukun üstünlüğü’ ve ‘insan hak ve hürriyetleri’ çerçevesinde, kolluk kuvvetlerinin profesyonel ve uzmanlaşmış birimleri tarafından yerine getirilmesi esastır. Bu kapsamda, iç güvenlik yönetiminin koordinasyonunu ve sivil idarenin iç güvenlikle ilgili görev, yetki ve sorumluluklarını etkin olarak yerine getirmesini güçleştiren mevzuat hükümleri ve uygulamaları değiştirilecektir.”
 
İçişleri Bakanlığı’na bağlı görev yapan polis teşkilatı iç güvenlikten sorumluyken, Jandarma’nın asayişin sağlanmasında Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı olarak faaliyet göstermesi iç güvenlikte çift başlılığa neden oluyordu.

ETİKETLER

içişleri bakanlığıfransız tipi şapka

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24