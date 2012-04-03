Jandarma’yı sivilleştirme sürecinde ilk adım kıyafetlerde atıldı. İçişleri Bakanlığı’na bağlanarak kır polisi olarak görev yapacak Jandarma’ya Fransız tipi kıyafet geliyor

Genelkurmay Başkanlığı’ndan tamamen ayrılacak olan Jandarma Genel Komutanlığı’nın sivilleşme sürecinde ilk adım kıyafetle başladı. İçişleri Bakanlığı’na bağlı iç güvenlik teşkilatına dönüştürülecek olan Jandarma’da, artık asker kıyafetleri yerine polislerinkine benzer koyu lacivert üniforma giyilecek. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bu hafta onaylanması beklenen yeni üniformaların esin kaynağı ise Fransız jandarmalarının giysileri.

Dicle Baştürk'ün Taraf'ta yayımlanan haberine göre, eğitim ve öğretimle askerî kânun ve nizamların kendisine verdiği görevler yönünden Genelkurmay’a, Emniyet ve asayiş görevlerinin ifası yönünden İçişleri Bakanlığı’na bağlı olan Jandarma’nın tamamen bakanlığa bağlanması amacıyla hazırlanan yasa tasarısı önümüzdeki günlerde Meclis’e sevk edilecek. Jandarma’nın tamamen emniyet teşkilatına bağlanmasını öngören mevzuat değişikliğinin ilk yansımasıysa kıyafetlerde olacak.

Askerî kıyafetlerden arınacak olan jandarmalar, polis teşkilatında giyilen sivil üniformalarla kuşanacak. Koyu lacivert olarak tasarlanan üç değişik sivil üniforma tasarımının bu hafta Jandarma Genel Komutanlığı’na sunulacağı öğrenildi. Fransız Jandarması’ndan ilham alınan yeni tasarımların Jandarma Genel Komutanlığı’nın Güvercinlik Lojistik Komutanlığı’na bağlı Dikimevi’nde yapılan hazırlıkları tamamlandı. Üniforma modelleri Jandarma Genel Komutanlığı tarafından onaylanmasının ardından basına tanıtılacak.

Değişim, hükümetin AB’ye taahhüdü

Bakanlık’ça değiştirilecek olan mevzuata göre, yaklaşık 300 bin personele sahip olan Jandarma teşkilatı askerî görevlerinden tümüyle arındırılacak. Jandarmalar, emniyet teşkilatı gibi iç güvenlik teşkilatına dönüştürülecek. Jandarma Genel Komutanlığı’nda yaşanacak olan sivilleşme sürecinin dayanağı, hükümetin Avrupa Birliği’ne (AB) verdiği taahhüde dayanıyor. Resmi Gazete ’nin 31 Aralık 2008 tarihli mükerrer sayısında yayımlanan Ulusal Program’ın “Siyasi Kriterler” alt başlığında AB’ye verilen taahhütte, şu ifadeler yer alıyor: “İç güvenlik hizmetinin, hükümetin belirleyeceği politikalar doğrultusunda ve yine hükümetin denetim ve gözetiminde; ‘hukukun üstünlüğü’ ve ‘insan hak ve hürriyetleri’ çerçevesinde, kolluk kuvvetlerinin profesyonel ve uzmanlaşmış birimleri tarafından yerine getirilmesi esastır. Bu kapsamda, iç güvenlik yönetiminin koordinasyonunu ve sivil idarenin iç güvenlikle ilgili görev, yetki ve sorumluluklarını etkin olarak yerine getirmesini güçleştiren mevzuat hükümleri ve uygulamaları değiştirilecektir.”

İçişleri Bakanlığı’na bağlı görev yapan polis teşkilatı iç güvenlikten sorumluyken, Jandarma’nın asayişin sağlanmasında Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı olarak faaliyet göstermesi iç güvenlikte çift başlılığa neden oluyordu.