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Dünya

KIPTİ HRİSTİYANLAR POLİS KORUMASINDA BERLİN (A.A)

04 Ocak 2011 16:01

-KIPTİ HRİSTİYANLAR POLİS KORUMASINDA BERLİN (A.A) - 04.01.2011 - Mısır'ın İskenderiye kentindeki Kıpti Kilisesi'ne yönelik saldırının ardından Almanya'nın Hannover kenti yakınlarındaki Lehrte kentinde yaşayan Kıpti Ortodoks Hristiyanlar da internette yayımlanan bir saldırı tehdidi nedeni ile polis koruması altına alındı. Hannover polisinin bir sözcüsü, özellikle Kıpti Hristiyanların perşembe ve cuma günleri düzenleyeceği Noel kutlamaları sırasında daha sıkı güvenlik önlemleri alacaklarını belirtti. Federal Suç Dairesi (BKA), Almanya'daki Noel tatili öncesinde de Kıpti Hristiyanlara yönelik saldırılar düzenlenebileceği uyarısını gerekli güvenlik mercilerine iletmişti. Almanya'da yaklaşık 6 bin Kıpti Hristiyan'ın yaşadığı bildirildi. İskenderiye'deki saldırı sırasında, aralarında çok sayıda Kıpti Hristiyan'ın bulunduğu 21 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

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