KİPTAŞ yöneticisinin maaşı 4 bin 500 TL, ev taksidi 20 bin TL!

KİPTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Melik Cengiz’in Vaditepe Bahçeşehir Konutları’ndan aldığı evin taksitleri ayda 20 bin TL’ye kadar çıkıyor, maaşı ise 4 bin 500 TL.

Yöneticiler mal varlıklarının açıklanması sonrası yaptıkları yazılı açıklamada “Biz bu gayrimenkulleri KİPTAŞ’ta çalışmaya başlamadan önceki varlıklarımızla aldık” demişlerdi. KİPTAŞ’ın bir diğer Genel Müdür Yardımcısı Melik Cengiz’in Vaditepe Bahçeşehir 1. Etap Konutları’ndaki dairesi için yaptığı ödeme tablosuna göre KİPTAŞ’ta yöneticilerin aldığı maaşla bu taksitleri ödemek imkânsız.

Cumhuriyet'te Miyase İlknur imzasıyla yayımlanan haber şöyle:

KİPTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Melik Cengiz’in, Vaditepe Bahçeşehir Konutları’ndaki 252 metrekarelik dairesinin fiyatı 698 bin 400 TL. Geçen yıl mayıs ayında aldığı daire için ilk peşinat bedeli olarak 140 bin, üç ay sonra ikinci peşinat olarak 50 bin, üç ay sonra da 60 bin TL ödeme yapmış. Taksit ödemelerini de üç ayda bir gerçekleştiren Melik Cengiz, ilk beş taksiti üçer ay arayla 60 bin TL olarak ödemeyi taahhüt etmiş. 1 Ocak 2015’te ilk taksit olarak 60 bin TL ödeyen Cengiz, ikinci taksit olarak da 20 Nisan 2015’te 60 bin TL ödeyecek. Cengiz’in üçüncü 60 bin TL’lik taksidinin tarihi 20.07.2015. Bir 60 bin TL tutarındaki taksidi de 20 Ekim 2015’te ödeyecek. Sonra üçer aylık taksitlerin tutarı 35 bin TL’ye düşüyor. 2017’ye kadar üçer ay arayla da 35 bin TL taksit ödeyecek olan Melik Cengiz, 2017’de 28 bin 400 ve 20 biner TL’lik iki taksidi bulunuyor.

Bu taksit tutarlarını maaşıyla geçinen bir bürokratın ödemesi mümkün olmadığına göre demek ki, KİPTAŞ yöneticileri gerçekten de aileden zengin.

KİPTAŞ yöneticilerinin gayrimenkul zengini olduklarını yazınca “Biz o evleri önceki birikimlerimizle aldık” diye açıklama yapmışlardı. KİPTAŞ’ın Genel Müdür Yardımcılarından Melik Cengiz’in Vaditepe Bahçeşehir Konutları 1. Etap’ta aldığı dairenin ödeme planlarını görünce KİPTAŞ’ın yöneticilerini varlıklı kişilerden seçtiği kanıtlandı. Cengiz’in, daire için ödediği aylık taksitler 5 bin TL’den başlayıp 20 bin TL’ye kadar çıkıyor. Aylık maaşı ise 4 bin 500 TL.