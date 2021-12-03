KİPTAŞ Genel Müdürü Kurt: Şirketi devir aldığımızda kasada sadece 2 milyon TL bulunuyordu

İBB şirketi KİPTAŞ'ın Genel Müdürü Ali Kurt, Ağustos 2019'da şirketi devir aldıklarında kasada sadece 2 milyon TL bulunduğunu kaydetti. Yazılmak üzere olan çekleri ve 177 milyon lirası bankalara kredi borcu olmak üzere, hemen ödenmesi gereken 1 milyar TL'nin üstünde borç tablosuyla karşılaştıklarını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi KİPTAŞ, yeni dönemde 6 farklı bölgede 6 projenin başlangıcını yaptı. KİPTAŞ Genel Müdür Ali Kurt, 2021 yılı bitmeden 2 projenin daha temelinin atılacağını açıklayarak başlanan bağımsız birim rakamının 2,5 yıl içerisinde toplam 4 bin 100'e ulaşacağını kaydetti.

"Hemen ödenmesi gereken 1 milyar TL'nin üstünde borç"

Göreve başladıklarında şirketin mali tablosu ile ilgili de dikkat çeken bilgiler paylaşan Kurt, ihaleye dahi giremeyecek bir şirket ile karşılaştıklarını söyledi. Kurt, Ağustos 2019'da şirketi devir aldıklarında kasada sadece 2 milyon TL bulunduğunu kaydetti. Yazılmak üzere olan çekleri ve 177 milyon lirası bankalara kredi borcu olmak üzere, hemen ödenmesi gereken 1 milyar TL'nin üstünde borç tablosuyla karşılaştıklarını açıkladı.

"İnşaatları durmuş 8 farklı bölgede 7 bin 815 bağımsız birimden oluşan projeleri devraldık"

Yeni yönetiminin göreve gelir gelmez borç yükünden kurtulabilmek için yoğun mesai harcadığını aktaran Kurt, şirketin tarihinde ilk kez mülkiyetinde bulunan ve proje üretemeyeceği gayrimenkulleri satışını herkese açık müzayede ile gerçekleştirdiği söyledi. Bu arsaların İBB Meclisi tarafından yeşil alana çevrildiğini aktaran Kurt, şöyle devam etti:

“Göreve gelen KİPTAŞ yeni yönetimi, önceki dönemde başlayan ancak teknik, hukuki ve finansal hiçbir problemi çözülmemiş, inşaatları durmuş 8 farklı bölgede 7 bin 815 bağımsız birimden oluşan projeleri devraldı. Tapusu olmayan, devlete 115 milyon lira borcu, aylık 1 milyon liranın üzerinde faiz ödemesi olan, hak sahiplerine aylık 1 milyon lira kira yardımı ödenen Zeytinburnu Locamahal Projesi bunlardan biri…”

İki proje daha başlıyor

KİPTAŞ’ın eski dönemde yaptığı projelerin yüzde 90'dan fazlasının İBB Meclisi’nce gerçekleştirilen imar hareketleri ile olduğunu söyleyen Kurt, “Bugün ise yeni yönetim tarafından geçmişten gelen borçlar ödendi. Önceki yönetimden devir alınan 7 bölgede 7 bin 99 bağımsız birimden oluşan 7 proje tüm sorunlarından arındırıldı.

KİPTAŞ yeni döneminde 6 farklı bölgede 3 bin 574 bağımsız birimden oluşan 6 projenin temelini attı. 2021 sonuna kadar sosyal konut projesi Tuzla Aydınlık Evler ve de uzun zamandır çözüm bekleyen Doğakent Sitesi’nin yerinde dönüşümü projelerine başlayacağız. Toplam 4 bin 100 bağımsız birimin temelini atmış olacağız” ifadelerini kullandı.