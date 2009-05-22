Kiptaş 1 milyar dolarlık yatırım yapacak

Kiptaş, İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'nda 10 değişik bölgesinde inşa edilecek yaklaşık 10 bin konut için 1 milyar dolarlık yatırım yapacak.



Kiptaş'ın inşasına başlayacağı konut projesinin ilki Finanskent konutları olacak. 140 milyon liralık yatırımla inşa edilecek olan Finanskent, 840 konuttan oluşacak. 840 konutluk yaşam merkezindeki 300 daire, şimdiden İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Takasbank ve Aracı kurum çalışanlarına tahsis edildi.



Üst gelir grubuna hitap eden konut fiyatları 160 ile 700 bin lira arasında değişiyor. Daireler, 240 aya kadar, yüzde 0.51’den başlayan faiz oranlarıyla satışa sunulacak. Kiptaş, Finanskent konutları ile birlikte İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında, 10 değişik bölgede inşa edeceği yaklaşık 10 bin konut için 1 milyar dolarlık yatırım yapacak.



Finanskent konutlarının tanıtımı için Finanskent Yönetim Merkezin’de düzenlenen toplantıya katılan KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım, 1995'de koydukları 50 bin konut hedefinin bugün aşıldığını söyledi. Şimdi daha özel projelere imza atacaklarını söyleyen Yıldırım, "Finanskent bunlardan bir tanesi. Finanskent konutları, 72 bin 800 metrekare alanda kurulacak ve proje inşatına önümüzdeki günlerde başlanacak. 24 ay sonra tüm konutların inşaatı tamamlanıp, sahiplerine teslim edilmiş olacak" dedi. Yıldırım, projenin tamamlandığında toplam 140 milyon liralık bir yatırıma imza atmış olacaklarını söyledi.



Küresel ekonomik krizle birlikte inşat sektöründeki yavaşlamanın, son dönemde harekete geçmeye başladığına dikkat çeken Yıldırım, 2009 son çeyreğinde, sektörde belirgin bir iyiye gidiş beklediklerini açıkladı.



Paranın yöneticileri

Finanskent’e taşınacak



Yıldırım, Finanskent’in merkezi konumu, finans dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan çevresi ile İstanbul’un en popüler yaşam merkezlerinden biri olmaya aday olduğunu söyledi. Konutlarda oturacak kişilerin tüm ihtiyaçlarının düşünüldüğüne değinen Yıldırım, 10 farklı tipte daire seçeneği sunulduğunu açıkladı. Yıldırım, “Tüneller ile şehir merkezine bağlanma, Çevre ve TEM oto yoluna yakınlığı, Galatasaray için yeni yapılan Aslantepe Stadına yakınlığı, Gelecekte kurulması planlanan üniversitelere komşu olması, Orman ve göl manzaralarıyla İstanbul’un en gözde yeri olmasını bekliyoruz. Finanskent, Maslak’a 5 dakika, Levent’e 15 dakika uzaklıkta olacak" diye konuştu. İMKB Başkan Yardımcısı Cavit Savcı ise çalışanların 15 dakikada iş yerlerinde olabileceğini söyledi.

