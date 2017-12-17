KİPAŞ Kahramanmaraşspor-Şanlıurfaspor: 2-1

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ, (DHA)

STAT: 12 Şubat

HAKEMLER: Selim Özen (xxx), Fatih Karatağ (xxx), Sİnan Bilen (xxx)

KİPAŞ KAHRAMANMARAŞSPOR: Mesut (xxx)- Evren (xx)(Dk.79 Hakan), Bilal (xxx), Ramazan (xxx), Timur (xxx), Devrim (xxx), Burak (xx)(Dk.87 Aytürk), Serbay (xxx), Ethem (xxx), Eser (xxx), İbrahim (xx)(Dk.58 Yusuf xx)

ŞANLIURFASPOR: Ömer (x)- Şaban (xxx), Oğuzhan (xxx), Emir (xxx), Talha (xxx), Feridun (xxx), Okan (x)(Dk.72 Halil x), Muhammed (xx), İzzet (xxx), Bahadır (x)(Dk.72 Mehmet x), Abdülkadir (xx)(Dk.46 Artun xx)

GOLLER: Dk.38 Devrim, Dk.67 Ramazan (KİPAŞ Kahramanmaraşspor), Dk.70 Emir (Şanlıurfaspor)

SARI KARTLAR: Serhat (KİPAŞ Kahramanmaraşspor), Okan, Bahadır (Şanlıurfaspor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta KİPAŞ Kahramanmaraşspor, ligin 17\'nci haftasında sahasında konuk ettiği Şanlıurfaspor\'u 2-1 yendi.

38\'inci dakikada Devrim, sağ kanattan ceza sahası önüne ortalanan topu gelişine vurarak kalecinin sağından kaleye gönderdi: 1-0.

67\'nci dakikada Ramazan, ceza sahası dışından sol ayağı ile vurduğu topu 90\'a göndererek Kahramanmaraşspor\'un ikinci golünü attı: 2-0.

70\'nci dakikada Şanlıurfaspor\'dan Emir, ceza sahasında buluştuğu topu ağlara gönderdi: 2-1.

Karşılaşma, Kahrmanmaraşspor\'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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