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Spor

KİPAŞ Kahramanmaraşspor-Şanlıurfaspor: 2-1

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ, (DHA) STAT: 12 Şubat HAKEMLER: Selim Özen (xxx), Fatih Karatağ (xxx), Sİnan Bilen (xxx) KİPAŞ KAHRAMANMARAŞSPOR: Mesut (xxx)- Evren (xx)(Dk

17 Aralık 2017 18:13

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
STAT: 12 Şubat
HAKEMLER: Selim Özen (xxx), Fatih Karatağ (xxx), Sİnan Bilen (xxx)
KİPAŞ KAHRAMANMARAŞSPOR: Mesut (xxx)- Evren (xx)(Dk.79 Hakan), Bilal (xxx), Ramazan (xxx), Timur (xxx), Devrim (xxx), Burak (xx)(Dk.87 Aytürk), Serbay (xxx), Ethem (xxx), Eser (xxx), İbrahim (xx)(Dk.58 Yusuf xx)
ŞANLIURFASPOR: Ömer (x)- Şaban (xxx), Oğuzhan (xxx), Emir (xxx), Talha (xxx), Feridun (xxx), Okan (x)(Dk.72 Halil x),  Muhammed (xx), İzzet (xxx), Bahadır (x)(Dk.72 Mehmet x), Abdülkadir (xx)(Dk.46 Artun xx)
GOLLER: Dk.38 Devrim, Dk.67 Ramazan (KİPAŞ Kahramanmaraşspor), Dk.70 Emir (Şanlıurfaspor)
SARI KARTLAR: Serhat (KİPAŞ Kahramanmaraşspor), Okan, Bahadır (Şanlıurfaspor)
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta KİPAŞ Kahramanmaraşspor, ligin 17\'nci haftasında sahasında konuk ettiği Şanlıurfaspor\'u 2-1 yendi.
38\'inci dakikada Devrim, sağ kanattan ceza sahası önüne ortalanan topu gelişine vurarak kalecinin sağından kaleye gönderdi: 1-0.
67\'nci dakikada Ramazan, ceza sahası dışından sol ayağı ile vurduğu topu 90\'a göndererek Kahramanmaraşspor\'un ikinci golünü attı: 2-0.
70\'nci dakikada Şanlıurfaspor\'dan Emir, ceza sahasında buluştuğu topu ağlara gönderdi: 2-1.
Karşılaşma, Kahrmanmaraşspor\'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
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