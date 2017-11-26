T24 LogoT24 Logo
Spor

KİPAŞ Kahramanmaraşspor-Gümüşhanespor: 0-2

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ, (DHA) STAT: 12 Şubat HAKEMLER: Çağdaş Altay (xxx), Barış Çardaklı (xxx), Nurettin Dinçer (xxx) KİPAŞ KAHRAMANMARAŞSPOR: Mesut (xx)- Evren Kilarci (xx), Yusuf (xx), Ramazan Kahya (xx), Timur (xx), Devrim (xx), Barış (xx), Burak (x

26 Kasım 2017 18:13

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
STAT: 12 Şubat
HAKEMLER: Çağdaş Altay (xxx), Barış Çardaklı (xxx), Nurettin Dinçer (xxx)
KİPAŞ KAHRAMANMARAŞSPOR: Mesut (xx)- Evren Kilarci (xx), Yusuf (xx), Ramazan Kahya (xx), Timur (xx), Devrim (xx), Barış (xx), Burak (xx) (Dk.56 Hüseyin x), Hakan (xx) (Dk.86 Aydın), Evren Horozal (xx), Serbay (xxx)
GÜMÜŞHANESPOR: Melih (xxx)- Fırat (xxx), Furkan (xx) (Dk.78 Berk), Musa (xxx) (Dk.78 Mehmet x), Serhat (xxx), Muharrem (xx), Ersel (xx) (Dk.68 Yiğitcan x), Mehmet (xx), Ramazan Işık (xxx), Melih (xxx), Dilaver (xxx)
GOLLER: Dk.79 Serhat, Dk.85 Melih (Gümüşhanespor)
SARI KARTLAR: Hakan, Hüseyin (KİPAŞ Kahramanmaraşspor), Fırat, Berk (Gümüşhanespor)
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta KİPAŞ Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Gümüşhanespor\'a 2-0 mağlup oldu.
79\'uncu dakikada Gümüşhanespor\'dan Serhat, ceza sahası içinden çektiği şutla golü buldu: 0-1.
85\'inci dakikada Gümüşhanespor\'dan Melih, ceza sahasında kaleciden dönen topu ağlara göndererek takımının ikinci golünü attı: 0-2.
Karşılaşma, konuk takım Gümüşhanespor\'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KOÇKAHRAMANMARAŞ DHA STATAltayBarışNurettin DinçerKAHRAMANMARAŞSPOR MesutEvren KilarciYusufRamazan KahyaTimurDevrimBurakDkHüseyinHakanAydın Evren HorozalSerbayMelihFıratFurkanBerk MusaMehmetSerhat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24