KİPAŞ Kahramanmaraşspor-Gümüşhanespor: 0-2

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ, (DHA)

STAT: 12 Şubat

HAKEMLER: Çağdaş Altay (xxx), Barış Çardaklı (xxx), Nurettin Dinçer (xxx)

KİPAŞ KAHRAMANMARAŞSPOR: Mesut (xx)- Evren Kilarci (xx), Yusuf (xx), Ramazan Kahya (xx), Timur (xx), Devrim (xx), Barış (xx), Burak (xx) (Dk.56 Hüseyin x), Hakan (xx) (Dk.86 Aydın), Evren Horozal (xx), Serbay (xxx)

GÜMÜŞHANESPOR: Melih (xxx)- Fırat (xxx), Furkan (xx) (Dk.78 Berk), Musa (xxx) (Dk.78 Mehmet x), Serhat (xxx), Muharrem (xx), Ersel (xx) (Dk.68 Yiğitcan x), Mehmet (xx), Ramazan Işık (xxx), Melih (xxx), Dilaver (xxx)

GOLLER: Dk.79 Serhat, Dk.85 Melih (Gümüşhanespor)

SARI KARTLAR: Hakan, Hüseyin (KİPAŞ Kahramanmaraşspor), Fırat, Berk (Gümüşhanespor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta KİPAŞ Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Gümüşhanespor\'a 2-0 mağlup oldu.

79\'uncu dakikada Gümüşhanespor\'dan Serhat, ceza sahası içinden çektiği şutla golü buldu: 0-1.

85\'inci dakikada Gümüşhanespor\'dan Melih, ceza sahasında kaleciden dönen topu ağlara göndererek takımının ikinci golünü attı: 0-2.

Karşılaşma, konuk takım Gümüşhanespor\'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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