KİPAŞ Kahramanmaraşspor - Nazilli Belediyespor: 1-1

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ, (DHA) -
STAT: 12 Şubat
HAKEMLER: Sinan Dereci (xxx), Kerem Yükünç (xxx), Cemil Tunç (xxx)
KİPAŞ KAHRAMANMARAŞSPOR: Mesut (xxx)- Evren (xxx)(Dk.74 Yusuf xx), Serbay (xxx), Ramazan (xxx), Timur (xxx), Cemal (xxx), Devrim (xxx), Mert Sinan Pekesen (xx)(Dk.54 Yakup xx), Ethem (xxx), Okan (xx)(Dk.67 Ramiz xx), Eser (xxx)
NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Onur Bulut (xxx)- Bora (xxx), Berkay (xxx), Fatih (xxx), Mazlum (xxx), Serdar (xxx), Nuh (xxx), İlter (xx)(Dk.76 Mert Çakar x), Hakan (xxx), Ali (xxx)(Dk.46 Mert Çapar xx), Onur Karakabak (xxx)
GOLLER: Dk.75 Devrim (KİPAŞ Kahramanmaraşspor) - Dk.66 Fatih (Nazilli Belediyespor)
SARI KARTLAR: Evren, Serbay (KİPAŞ Kahramanmaraşspor) - Nuh, İlter, Onur Bulut, Mert Çakar (Nazilli Belediyespor)
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta KİPAŞ Kahramanmaraşspor, ligin 18\'inci haftasında sahasında konuk ettiği Nazilli Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
66\'ncı dakikada Nazilli Belediyespor\'dan Fatih, ceza sahsına ortalanan topu kafayla kaleye gönderdi: 0-1.
75\'inci dakikada KİPAŞ Kahramanmaraşspor\'dan Devrim, serbest vuruştan ceza sahasına gönderilen meşin yuvarlığı ağlara göndererek beraberlik golünü attı: 1-1.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.
(FOTOĞRAFLI)