KİPAŞ, Avrupa'nın en büyük kağıt fabrikasını kuruyor

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'taki KİPAŞ Holding, Aydın\'ın Söke ilçesi\'nde 500 milyon dolarlık yatırımla Avrupa\'nın en büyük kağıt fabrikasını kuruyor. KİPAŞ Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sinem Öksüz Dedebayraktar, Türkiye\'nin ithal ettiği kâğıtları artık ihraç etmeye başlayacağını belirterek, \"Biz bu yeni yatırımlarımızla birlikte Türkiye\'nin 300 milyon dolarlık ithalatını sonlandırmayı hedefliyoruz ve üzerine 225 milyon dolarlık ihracat yapmamız söz konusu\" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi\'nin baharda Aydın ziyaretinde \'Milyarlık yatırım geliyor Söke\'ye, çok yakın zamanda adını duyacaksınız\' diyerek müjdesini verdiği yatırımı Türkiye\'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan KİPAŞ Holding yapacak ve Avrupa\'nın en büyük kağıt fabrikası olacak. 2014\'te üretime başlayan ve Türkiye\'nin en büyük kâğıt fabrikalarından biri olan KİPAŞ Kağıt Sanayi ile sektöre girdiklerini belirten Sinem Öksüz Dedebayraktar, Söke\'de atık kâğıtlardan üretim yapacak fabrikanın inşasının hızla devam etiğini ve 2019\'un sonunda üretime almayı hedeflediklerini söyledi.

\'CARİ AÇIĞA 500 MİLYON DOLARLIK DESTEK SAĞLAYACAĞIZ\'

Türkiye\'nin büyümesini ve yerli yatırımları desteklediklerini ifade eden Sinem Öksüz Dedebayraktar, Avrupa\'nın en büyüğü olacak fabrikanın 2018\'in en büyük özel sektör yatırımı olarak öngördükleri ifade ederek şöyle konuştu:

\"Avrupa\'nın en büyük kağıt makinesinin Türkiye\'de olacağının müjdesini vermek istiyoruz. İki makine yatırımımız olacak Aydın Söke\'de. Bir tanesi Kahramanmaraş\'taki mevcut makineyle aynı kapasiteye sahip, bir tanesi de 720 bin ton kapasiteli bir makine. Yani yaklaşık 1 milyon 200 bin tonluk yeni yatırım kararı almış oluyoruz. 720 bin tonluk kâğıt makinesinin kapasitesini özetlemek gerekirse, Türkiye\'nin karton tüketiminin yaklaşık yüzde 45\'ini tek bir makine üretiyor hale gelecek. Yani o kadar dev bir yatırım. Biz bu yeni yatırımlarımızla birlikte Türkiye\'nin 300 milyon dolarlık ithalatını sonlandırmayı hedefliyoruz ve üzerine 225 milyon dolarlık ihracat yapmamız söz konusu. Böylece cari açığa yaklaşık 500 milyon dolarlık bir destek sağlayacağız inşallah. Tabi 800 kişilik yen bir istihdam da söz konusu olacak. Yaklaşık 500 milyon dolarlık bir proje. Biz gurur duyuyoruz böyle bir yatırımın ülkemizde olmasından dolayı.\"

BOZÜYÜK\'E 40 MİLYON EURO\'LUK FABRİKA

KİPAŞ Holding\'in kağıt sektöründeki yatırımlarının Aydın ile sınırlı olmadığını da belirten Sinem Öksüz Dedebayraktar, \"Bilecik Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi\'ne yeni yatırım olarak son teknoloji ile oluklu mukavva ve kutu fabrikası kuruyoruz. Yaklaşık 40 milyon Euro\'ya mal olacak fabrikamızın açılış tarihi Eylül 2018 olarak ön görülmekte olup bir bölümünü Mayıs 2018\'de devreye girecek ve oluklu mukavva pazarında yer alacağız\" dedi.

\"HAM MADDEMİZ ATIK KAĞITLAR\"

Yeni yapılacak fabrikaların Kahramanmaraş\'taki mevcut fabrika gibi atık kâğıt kullanarak kâğıt üretimi yapacağını belirten Dedebayraktar, bu anlamda halktan geri dönüşüme destek istedi. Geri dönüşümlerin atıkların yerinde ayrıştırılmasının çok önemli olduğunu kaydeden Dedebayraktar, şöyle konuştu:

\"Bu konuda herkesin bilinçlenmesi lazım çöpe attığınız ürünlerin sadece çevreye zararı olmuyor aynı zamanda ekonomiye de bir zarar. Bizlerin ham maddesi yok oluyor o şekilde de düşünmek gerekiyor. Maalesef bu bilinç konusunda çok zayıfız. Türkiye\'de Marmara en bilinçli ülke olarak görülüyor şu anda. Ama Anadolu\'ya doğru gittiğinizde toplanma miktarı gittikçe tabi düşüyor. Yeni yatırımlarımızla birlikte bunların da artacağını öngörüyoruz. Bu konuda da destek istiyoruz her zaman için.\"

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