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Spor

Kinsey Cleveland'da

Fenerbahçe Ülker, Willie Solomon'dan sonra geçtiğimiz sezonun başarılı isimlerinden Tarence Kinsey'i de kadrosunda tutamadı...

05 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-



Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertlilerin şampiyonluğunda önemli pay sahiplerinden biri olan genç oyuncu, NBA'in iddialı takımlarından Cleveland Cavaliers'la sözleşme imzaladı.

Cavaliers Genel Menajeri Danny Ferry, anlaşmanın şartlarını açıklamazken, yetenekli ve atletik bir oyuncuyu kadrolarına kattıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Geçtiğimiz sezonun ortasında Memphis Grizzlies'ten Fenerbahçe'ye transfer olan 24 yaşındaki oyun kurucu, normal sezonda çıktığı 14 maçta 9.2 sayı ortalaması tutturmuş, Euroleague'deki 12 kaşılaşmada da 8.8 sayı - 2.8 ribaunt ile mücadele etmişti.

Kinsey, 2006-2007'de çaylak sezonunu geçirdiği Memphis'te de 48 maçta forma giyip 7.7 sayı - 2 ribaunt - 1.1 top çalma istatistiklerine imza atmıştı.

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