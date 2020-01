Kinkel: 'Türkiye AB’nin parçası olmalı'

Aloisiuskolleg Lisesi tarafından, Almanya Dışişleri eski Bakanı Klaus Kinkel’in himayesinde düzenlenen 'Türkiye Haftası' dün Deutsche Welle’de gerçekleşen panelle başladı. ‘‘Kelimeler ve Müzik Yoluyla Türk – Alman Etkileşimi‘‘ konulu panele Kinkel'in yanı sıra, Deutsche Welle Türkçe Yayınlar Sorumlusu Baha Güngör, Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Meclisi üyesi CDU milletvekili Serap Güler ile orkestra şefi ve piyanist Betin Güneş katıldı. Panelde Türkiye – AB ilişkileri ve Türkiye'nin dış politikası konularının yanı sıra Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli vatandaşların kişisel deneyimleri tartışıldı.

‘'Almanya ve Türkiye: Kültürel Etkileşimin Yarattığı Fırsatlar'' konulu panelde konuşan Almanya Dışişleri eski Bakanı Klaus Kinkel, Türkiye'nin zaten halihazırda Avrupa'nın bir parçası olduğunu ve AB'ye girmesi gerektiğini vurguladı. Kinkel: ‘'Bence Türkiye AB'nin bir parçası olmalıdır. Ama bir de Türk halkı bunu istiyor mu diye sormak lazım. Görüşmeler 2005'ten beri devam ediyor. Bu çok uzun bir süre. Umarım Türk halkı hala AB'nin parçası olmak istiyordur.'' şeklinde konuştu.

DW Türkçe Yayınlar Sorumlusu Baha Güngör de Türkiye'nin AB sürecinde önündeki Kıbrıs çıkmazı ve azınlık hakları gibi engelleri aşmasının gerekliliğini vurgularken: ‘'Türkiye güçlü olmasının ve bölgede tayin edici bir rol oynamasının yanı sıra Batılı müttefikleri için de güvenilir bir partner olarak İslam Dünyası ve Batı arasında köprü görevi görmeli'' ifadelerini kullandı.

‘'Türkiye bizim için önemli''

Kinkel DW Türkçe'ye verdiği röportajda Türkiye'nin dış politikasında onayladığı ve karşı çıktığı bir çok etken olduğunu söylerken ülkenin şu an Suriye, İran, İsrail gibi ülkelerle ilişkilerinde bir çok problemle karşı karşıya olduğunu ifade etti. Kendi tecrübelerinden yola çıkarak da dış politika ve güvenlik politikasının her zaman ideal biçimde uygulanamadığına dikkat çeken Kinkel, ayrıca Türkiye'nin özellikle konjonktürel önemine ilişkin şu ifadeleri kullandı: ‘'Türkiye özellikle NATO'daki rolü itibariyle bizim için çok mühim. Şu an İslam Dünyası'nda yaşananlar göz önüne alındığında Türkiye'nin ağırlığı daha da önem kazanıyor.''

Kinkel panelde akşamı düzenleyenlere teşekkürlerini iletirken bu vesileyle Türkiye'nin Suriye için yaptıklarına ilişkin duyduğu minneti de şu sözlerle ifade etti: ‘'Türkiye'nin Suriyeli mültecilere desteği gerçekten çok etkileyici. Federal Almanya'nın da bu konuda daha fazla şey yapmasını isterdim.'' Klaus Kinkel ayrıca Abdullah Öcalan'ın Nevruz mesajıyla hareketlenen çözüm sürecine ilişkin de Öcalan'ın söyledikleri ışığında hem Türkiye hem de Türkiye-Almanya ilişkileri açısından sürecin iyiye gitmesini umut ettiğini vurguladı.