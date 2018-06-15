Kınık'ta çıkan orman yangınına havadan müdahale

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Kınık ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan müdahale edilerek söndürüldü. Yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.
Yangın, saat 16.00 sıralarında Beyderesi Vadisi\'ndeki ormanlık alanda çıktı. Bölgeden dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Bölgenin kayalık olması nedeniyle yangına havadan müdahale edildi. 2 helikopterin, 2 saatlik çalışması sonucu, yangın saat 18.00\'de kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 2 hektar kızılçam ormanı yandı.
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