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Spor

'KingJames' twitter'da!

NBA'in genç yıldızlarından Lebron James, sosyal paylaşım sitesi twitter'da "KingJames" isimle bir hesap açtı.

07 Temmuz 2010 03:00

T24 - Perşembe günü 2010-2011 sezonunda hangi takımda oynayacağını açıklaması beklenen Lebron James, Chris Paul'ün kendisini "gaza getirmesiyle" sosyal paylaşım sitesi twitter'da kendisine ait olduğu onaylanmış bir hesap açtı.

  

Cleveland Cavaliers ile NBA'de şampiyonluk yaşayamayan ve bu sezon serbest kalan NBA'in geçn yıldızlarından Lebron James, sosyal paylaşım sitesi twitter'da, adına onaylanmış olan "KingJames" (Kral James) takma adıyla bir hesap açtı.

Salı günü bir başka NBA yıldızı Chris Paul kendisini "gaza getirmesiyle" twitter'a geldiğini açıklayan ve twitter'da hesabı olan Russell Westbrook, Chris Paul, JR Smith gibi NBA oyuncularının arasına katılan James'i şu an için yaklaşık 230 bin kişi takip ediyor.


Lebron kalıyor mu gidiyor mu?


2009-2010 sezonunun bitmesiyle serbest kalan Lebron James'in takımı Cavaliers'ta mı kalacağı yoksa başka bir takıma mı gideceği uzun süredir merak konusu olurken James2in yarında (8 Temmuz 2010) bir basın toplantısı düzenlemesi ve yeni sezonda bu hangi takımda oynayacağını açıklaması bekleniyor.


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