King'in rüyası gerçek oldu

Amerika tarihinde bir ilk

200 yılı aşkın süredir devleti yöneten iki partiden biri, tarihte ilk kez siyahî bir başkan adayı seçmiş oldu. Gözlemciler, 4 Kasım seçimlerinin sonucu ne olursa olsun, 27 Ağustos 2008 günü Amerikan tarihinde yeni bir sayfanın açıldığında birleşiyorlar. Çünkü Obama'nın resmen aday olması, kölelik ve ırk ayrımcılığından nerelere kadar gelinebildiğinin açık göstergesi

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Obama artık resmen aday

Rosa Parks'ın, otobüste yerini beyaz bir yolcuya vermeyi reddettiği için tutuklanmasından tam 55 yıl sonra, başka bir siyah, Amerika'da tarih yazdı. Demokrat Parti'nin Denver'daki kurultayında Barack Obama resmen başkan adayı ilan edildi. Rosa Parks olayı, ABD'de 60'lı yılların sonuna kadar sürecek eşit haklar mücadelesinin başlangıcı olmuş ve Martin Luther King efsanesi doğmuştu.

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ABD'de Demokrat Parti, Denver'deki kurultayında, 47 yaşındaki "siyahî" Illinois Senatörü Barack Obama'yı resmen ABD Başkan adayı olarak ilan elli. ABD tarihinde ilk kez bir siyah, başkanlığa aday gösterildi. Obama'nın önseçimdeki rakibi Hillary Clinton, eyalet bazında oylama yerine sesli oylama isteyerek, başkan adayına şık bir jestte bulundu. Eski ABD Başkanı Bill Cilinton’da "ABD'ye liderliğe ve ABD'nin dünyadaki liderliğini yeniden inşa etmeye hazır olduğunu" söyleyerek Obama'ya destek istedi.

Gözlemciler. 4 Kasım seçimlerinin sonucu ne olursa olsun. 27 Ağustos 2008 günü Amerikan tarihinde yeni bir sayfanın açıldığında birleşiyorlar. Obama'nınıesmenaday olması, kölelik ve ırk ayrımcılığından nerelere kadar gelinebildiğinin açık göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Hillary ağlattı

Önseçimlerde Obama'ya yenilen Hillary Clinton, eski siyasi rakibini kuvvetle desteklediğini duyurmasından bir gün sonra Denver kurultayında eyalet delegelerinin oyları sayılırken, "partide birlik" için eyalet bazında sayımın durdurulmasını, Barack Obama'nın adaylığının sözlü oylamayla bir kerede yapılmasını önerdi.

İnanılmaz bir jest yapan Hillary Clinton, birlik ve seçim zaferi için, partiye ve ülkeye bağlılıkla, tek bir sesle Obama'nın""başkan adayı" olarak duyurulmasını istedi. Clinton, "Bu kurultay tek ve sesli oylamayla Barack Obama'yı Demokrat Parti Başkan Adayı olarak seçsin" dedi. Sayım sürerken gelen Hillary'nin bu beklenmedik önerisi çok sayıda delegeyi gözyaşlarına boğdu ve "Pepsi Merkezi”ndeki kurultay salonunda duygusal anlar yaşandı.

Kürsü başkanlığını yapan Nancy Pelosi, tüm delegelere ve bir kerede Obama'nın adaylığını onaylattı ve "Barack Obama'nın partimizin başkan adayı olduğunu duyurmaktan gurur duyarım" dedi. Kurultay delegeleri Senatör Joseph Biden'in başkan yardımcısı adaylığını da onayladılar.

Barack Obama ve Biden'in de, adaylıklarını kabul ettikleri resmen açıklandı. 18 milyon oy toplayan ve kurultayda çok sayıda delegesi bulunan Hillary Clinton'ın bu davranışı her kesimden övgüyle karşılandı. Oysa haftalardır, kurultayda bir delege savası yapılacağının tahminleri yapılıyordu.