Kinder’den çocuklara cinsiyet dayatması

Kinder Surprise Türkiye, Kinder Joy isimli çikolatalarını cinsiyetçi bir şekilde sınıflandırdı. Cinsiyetçi çikolatalar için hazırlanan reklam kampanyası kız ve oğlan çocukları için ayrı içeriklerle hazırlandı.

Kaos GL’de yer alan habere göre, Çocukları hedef alan cinsiyetçi reklam kampanyasına karşı imza başlatan erktolia, kampanya görsellerinde “kızlar için” pembe, “erkekler için” ise mavi renk kullanıldığını ve çikolata içinden çıkan oyuncakların da kadın-erkek rollerine belirlenmiş olduğuna dikkat çekiyor.

Başlattığı imza kampanyasıyla erktolia, bu pazarlama biçiminin cinsiyet ve etkilerini fark edemeyecek yaş grubunda olan çocuklara toplumsal cinsiyet rol ve davranışlarını öğretebileceği riskinin altını çiziyor.

Çocukların oyuncak seçme hakkının gasp edildiğini belirten erktolia, çocuklara cinsiyet rollerine ilişkin kalıp yargıların empoze edilmesinin, çocukların kimlik gelişimini engelleyen bir müdahale olduğunu belirtiyor ve bu pazarlama yöntemini “kabul edilemez" buluyor.

Kinder’in cinsiyetçi reklamlarının kaldırılması için erktolia’nın açtığı imza kampanyasını destekleyebilirsiniz.