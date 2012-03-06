'Kindar gençliğe' Ermeni sorununa ilişkin tavsiyeler...

T24 - Ermeni sorunu ile yazan birçok ismin hedef gösterildiği ve ırkçı ifadelerin yer aldığı Kartal Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü’nün Yunus Zeyrek imzalı Ermeni sorununu konu edinen "Bu Dosyayı Kaldırıyorum" kitabını, Kartal’da bulunan liselere ücretsiz olarak dağıttığı ortaya çıktı.

Burçin Gönül'ün Birgün gazetesindeki haberine göre; henüz, ırkçı gösterilere sahne olan Hocalı katliamı protestolarına AKP'lilerin destek vermesinin yankısı sürerken, ırkçılığın yine AKP desteğiyle okul sıralarına indiği öğrenildi. Kartal Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü’nün Yunus Zeyrek imzalı Ermeni Sorunu’nu konu edinen ‘Bu Dosyayı Kaldırıyorum’ kitabını, Kartal’da bulunan liselere ücretsiz olarak dağıttığı ortaya çıktı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü talimatıyla Kartal’daki liselere gönderilen kitaplar, edebiyat ve tarih öğretmenlerine 10’ar tane olmak üzere dağıtıldı. Kitapları alan öğretmenler ise seçtikleri öğrencilere kitabı teslim aldıklarına dair imza atmaları karşılığında teslim etti. Okullara dağıtılan kitabın ilk baskıları ve yazarın daha önceki kitapları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından basıldı. Ancak okullara dağıtılan kitaplar MEB'den sonra kitabı yeniden basan yayınevine ait. Ermeni Sorunu ile ilgili kalem oynatan pek çok ismin hedef gösterildiği ve her sayfasında ırkçı ifadelerin yer aldığı kitabın ‘İçindekiler’ kısmından bazı başlıklarsa şu şekilde: ‘Bir İhanetin Anatomisi’, ‘Böyle Komşu Düşman Başına’, ‘Kuşatmanın Yerli İşbirlikçileri’…



Irkçılığa MEB onayı



Zeyrek’in, “kendisine hayat veren bütün kültür değerleri yağmalanmış, kendi tarihine yabancı hale getirilmiş, böylece adeta teslim alınmış olan Türk Gençliğine” armağan ettiği kitapta yer alan şu cümleler kitabın, milliyetçi tarih yazımının da bir örneği olduğunu kanıtlıyor: “Milli hafızanı talan eden işte bu soytarılardır. Atalarının maruz kaldığı haksızlıkları bil! Bil ki bu yerli sülükler, senin bilginle tükensin. Tarihinden habersiz kalırsan milli hafızanı yağmalar ve seni tüketirler.”



Nefret depolayan 'eser'



Kitapta Ermeni tasarısını fitne faaliyeti olarak tanımlayan Zeyrek, “Bu şer çevreleri, işlerine yarayacak adamları da bulabiliyorlar.” diyor ve ekliyor: “Dünya Savaşı yıllarında Ermenilerin adeta Türk’ten temizledikleri Ardahan’dan çıkma bir Taner Akçam ve Giritlilerden Halil Berktay adlı vatandaşlarımız da bu koronun elemanı durumundadırlar.” Ece Temelkuran, Orhan Pamuk, Can Dündar gibi daha pek çok ismi yazılarından parçalar alarak ırkçı ve ayrımcı ifadelerle kullanan yazar, ‘Ermeni Kardeşlerimden Özür Diliyorum’ kampanyasına katılan isimleri de tek tek yazarak, pek çok gazeteci ve yazarı “içimizdeki şeytan, “gizli Ermeni”, “sülük”, “kansız”, “soysuz” ve “zıpçıktı besleme kalem takımı” olarak tanımlıyor ve hedef gösteriyor.



Kim ne dedi?



Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Gök: Milli Eğitim Bakanlığı’nın tavsiyesiyle Kartal’da kütüphanesi olan okullara gönderdik. Kütüphanelerimizi zenginleştirmek için Kaymakamlığın gönderdiği bir kitaptır.

Kartal’daki bir lisede çalışan fizik öğretmeni: Kitap okuyan öğrencilerle ilgilenir, ne okuduklarına bakarım her zaman. Bu olaydan da öğrencilerin birinde kitabı gördüğümde haberdar oldum. Arka kapağını okumam içeriğinin nasıl olduğunu anlamama yetti zaten. İdarecilere, ‘Siz bu kitabın içinde yazılanların farkında mısınız?” diye sordum ama farkında değiller. Kitap çok iğrenç bir kitap… Resmen nefret suçuna teşvik ediyor insanları.

Eğitim-Sen 5 No’lu (Kartal) Şube Başkanı Mehmet Aydoğan: Kitapta sürekli olarak Ermeni düşmanlığını körükleyici ifadeler yer alıyor. Yazar, Hrant Dink cinayetinin kullanıldığını söyleyip, cinayetin aydınlanması için mücadele eden arkadaşlarını hain ilan ediyor. Bu olay, Başbakan’ın ‘kindar ve dindar’ açıklamasının ardından uygulamaya geçildiğini kanıtlıyor.



Yunus Zeyrek kimdir?



1956’da Ardahan’da Doğan Yunus Zeyrek, 'Bizim Anadolu', 'Millet', 'Hergün', 'Zaman' gazeteleri ile “Türk Edebiyatı”, “Toprak”, “Tarih ve Toplu” “Yağmur”, “Divan”, “Doğuş”, “Türk Kültürü”, “Milli Kültür”, “Posof’un Sesi”, “Diyanet”, “Yeni Türkiye”, “Bilig”, “Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi”, “Türk Yurdu”, “Cemre”, “Dünya”, “Türk Ekspres” ve “Arı” dergilerinde yazı ve şiirleri çıktı. “Kafkas Yollarında”, “Posoflu Âşık Zülâli”, “Dünden Bugüne Ahıska Türklüğü”, “Bu Yolda”, “IV. Sultan Murad’ın Revan ve Tebriz Seferi Rûznâmesi”, “Gürcistan Acaristan ve Türkiye”, “Hanaklı Mazlumî” ve “Yabancılar İçin Türkçe Dil Bilgisi” adında sekiz kitabı var ve bu kitapların dördü Kültür Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından basıldı. Öğretmenlik mesleği dışında, bir süre Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu'nda çalıştı.