Kınama deklarasyonunda anlaşmazlık!

T24- İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilere yönelik saldırısının kınanmasına yönelik deklarasyon yayımlanmasında TBMM'de grubu bulunan partiler arasında anlaşmazlık çıktı. AK Parti, 'Meclis İsrail'e karşı ekonomik ve askeri tedbir almasını beklemektedir' ifadesine itiraz etti.





Dün akşam saatlerinden beri hazırlığı sürdürülen İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilere yönelik saldırısını kınama deklarasyonunun metni tamamlandı. Metin saat 13.00'de toplanacak Genel Kurulun bilgisine sunulanacak.



Deklarasyonun, bugünkü birleşimi yönetecek TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu tarafından başkanlık kürsüsünden okunması bekleniyor.



İnsan Hakları Komisyonu da İsrail'i kınadı



TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilere saldırısını kınadı.



Komisyon Başkanı Zafer Üskül, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, saldırıyı kınama kararı aldıklarını ifade ederek, bu konuda hazırlanacak bir mektubun değişik ülkelerdeki benzeri komisyona göndereceklerini söyledi.



Toplantıda, Zafer Üskül başkanlığında bir alt komisyon oluşturulması ve uygun bir zamanda İsrail'e gitme kararı alındığı da belirtildi.