-Kınama bildirisine Lübnan engeli BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 20.08.2011 - İsrail'e yönelik saldırıları kınamak amacıyla BM Güvenlik Konseyine sunulan bildiri, Konsey üyesi Lübnan'ın imzalamayı reddetmesi nedeniyle kabul edilmedi. ABD'nin BM Güvenlik Konseyine sunduğu bildiri taslağında, 8 İsraillinin Mısır'dan İsrail'in güneyine geçen silahlı kişilerce öldürülmesi kınanıyordu. BM Güvenlik Konseyindeki kapalı oturuma katılan diplomatlar kabul edilmesi için 15 Konsey üyesinin imzasının gerektiği bildiriye Lübnan imza koymayı kabul etmediğini belirtti. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Vekili Büyükelçi Rosemary DiCarlo, bildirinin kabul edilmemesinin hemen ardından basına yaptığı açıklamada bildiride BM Konseyince daha önce pek çok defa kabul gören, ''terörist eylemlerin ardından söylenen standart bir dilin kullanıldığını'' söyledi. ''Konseyin bu konu hakkında sesini yükseltmesi gerektiği kanaatindeyim'' diye konuşan DiCarlo, ''Bir tek delegasyon nedeniyle bu bildiriyi vaktinde yayınlayamamamızı üzüntü verici buluyoruz'' dedi. İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ron Prosor da basına yaptığı açıklamada, bildirinin BM Güvenlik Konseyinde kabul edilmemesini ''çok çirkin'' bulduklarını söyledi. Prosor, ''Bu, İsrail halkına karşı işlenen terör eylemlerine sıra geldiğinde BM'nin sıklıkla kör ve sağır kaldığını gösteren üzücü bir hatırlatma'' diye konuştu. Filistinli BM gözlemcisi Riyad Mansur da yaptığı açıklamada BM Güvenlik Konseyine İsrail'in yaptığı misilleme sonucu 2'si çocuk 10 Filistinlinin hayatını kaybettiğine, ayrıca ''çok sayıda sivilin yaralandığına ve bir elektrik jeneratörünün havaya uçması sonucu tüm Gazze'nin mübarek ramazan ayında karanlıkta kaldığına ilişkin'' bir mektup gönderdiğini bildirdi. ''Elbette nerede olursa olsun ayrım gözetilmeksizin tüm masum sivillerin öldürülmesini kınıyoruz'' diye konuşan Mansur, Filistinlilerin BM Güvenlik Konseyinden İsrail'in son 24 saat içinde düzenlediği saldırıları kınamasını ve bu saldırıların derhal durdurulmasını istediğini belirtti. Mansur, ''Ne yazık ki BM Güvenlik Konseyi, Gazze Şeridi'ndekiler de dahil olmak üzere ayrım gözetmeksizin tüm masum sivillerin öldürülmesinin kınanmasına yönelik dengeli bir ortak mutabakata varmakta ve Gazze'deki halkımıza yönelik şiddetli saldırıların derhal sona erdirilmesi yönünde çağrıda bulunmakta başarısız kaldı'' diye konuştu. Kapalı oturumda, İsraillilerin başta Filistinlilerin başkent yapmak istedikleri Doğu Kudüs'tekiler de dahil olmak üzere yeni yerleşimler ve binalar inşa etme hız vermiş olmaları konusunu da gündeme getirdiğini kaydeden Mansur, ''Ne yazık ki İsrail'in yeni yerleşimler inşa etmesine tepki gösterilmesi konusu kabul görmedi'' dedi.