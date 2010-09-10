Kınalıada'ya Hrant Dink Parkı

T24 - CHP'li Adalar Belediye Başkanı Farsakoğlu'nun girişimiyle Kınalıada'daki bir çocuk parkına 'Gazeteci Hrant Dink Çocuk Parkı' adı verildi.



CHP’li Adalar Belediyesi, AKP’li meclis üyelerini de katkısıyla, katledilen AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in evinin olduğu Kınalıada’daki isimsiz çocuk parkına ‘Gazeteci Hrant Dink Çocuk Parkı’ adını verdi. Çocuk parkı, yarın hizmete açılıyor. Böylece Hrant Dink’in adı, ilk kez bir belediye tarafından bir yere verilmiş oldu.



Kendisi de bir Kınalıada sakini olan Dink’in adının bir sokağa ya da mahalleye verilmesi fikri, Adalar’ın CHP’li Belediye Başkanı Mustafa Farsakoğlu’ndan çıktı. Farsakoğlu, belediye meclisine önerge vererek, düşüncesini üyelere açtı. Tüm isim değişikliklerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) onayından geçmesi gerektiğinden Dink’in adının isimsiz bir bölgeye verilmesi kararlaştırıldı. Bunun üzerine adada Balıkçılar Kooperatifi’nin karşısındaki çocuk parkı gündeme geldi.



Geçen pazartesi toplanan belediye meclisi, öneriyi karara bağladı ve parka, Gazeteci Hrant Dink Çocuk Parkı adını verdi. Park, Dink’in eşi Rakel Dink’in de katılımıyla yarın saat 13.00’te açılıyor. Başkan Farsakoğlu, Dink adının Adalı çocuklara ışık tutacağını belirtiyor: “Dink, benim eskiden Adalar’da kaymakamlık yaparken tanıdığım değerli bir gazeteci ve iyi bir yurtseverdi. Onun üzüntü verici olay sonucu hayatını kaybetmesi, Adalar’da derin bir travmaya neden oldu. Onun gibi değerli insanların isimlerinin Adalar’da yaşatılması gerektiğini düşünüyoruz. Dink çocukları severdi. İnsan sevgisiyle doluydu. Adını orada gördükleri vakit çocuklar da mutlu olacaklar. Hiç değilse onlara ışık tutacaktır.”



Başkan Faksakoğlu’nun uluslararası ilişkiler ve kültür sanattan sorumlu başdanışmanı Kültür İşleri Müdürü Raffi Hermon Araks da Hrant Dink Çocuk Parkı’nın yanı sıra yine Farsakoğlu’nun isteğiyle Ermenistan’ın Sevan Gölü Belediyesi ile ‘kardeş şehir’ olma yönünde adım attıklarını belirtiyor.



Bu arada, Hrant Dink’in adı da ilk kez bir mekana verilmiş oldu. Geçen yıl CHP’li İBB Meclis Üyeleri, Şişli’deki Ergenekon Caddesi’nin Hrant Dink Caddesi diye değiştirilmesini önermişti. İBB’de, 8 Şubat 2009’da yapılan toplantıda, CHP’lilerin önerisi AKP’lilerce tarafından reddedilmişti.



Adalar’ın iki CHP’li meclis üyesi Raffi Hermon Araks ile Ali Ercan Akpolat, bu yıl başında Büyükada’da belediye binasının yanındaki Evren Ormanı’nın ‘Özgürlük ve Demokrasi Parkı’ diye değiştirilmesi önerisi sundu. Öneri mecliste AKP’li üyelerin de katılımıyla oybirliğiyle kabul edildi. Ancak karar İBB’den geri döndü.

