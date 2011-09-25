-Kına gecesinde kan aktı ANKARA (A.A) - 24.09.2011 - Kırıkkale'de düzenlenen ''Kına gecesi''nde havaya ateş açılması sonucu bir çocuk öldü, damat yaralandı. Bahşılı ilçesine bağlı Çamlıca köyünde yarın evlenecek Seda Özbek ile Oğuz Özbek için kına gecesi düzenlendi. Damat Oğuz Özbek'e kına yakılırken, geceye katılan bazı davetlilerin tüfekle havaya ateş etmesi üzerine, 12 yaşındaki Enes Kacar hayatını kaybetti. Damat Oğuzhan Özbek de elmacık kemiğine isabet eden saçmayla yaralandı. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde tedaviye alınan Oğuzhan Özbek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Enes Kacar'ın cenazesi Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.