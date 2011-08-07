-KINA GECESİ KANLI BİTTİ ŞANLIURFA (A.A) - 07.08.2011 - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kına gecesinde av tüfeğiyle havaya rastgele ateş açılması sonucu, aralarında damadın da bulunduğu 6 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Nohut köyüne bağlı Kayalık mezrasında, Halil Keskinbıçak'ın kına gecesine katılan, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi, av tüfeğiyle havaya rastgele ateş açtı. Av tüfeğinden seken saçmalar, halay çekenlerden damat Halil Keskinbıçak ile Abdullah Keskinbıçak (24), Ali Keskinli (30), Zehra Keskinli (22), Sibel Keskinli (24) ve Fevzi Keskinli'ye (25) isabet etti. Çeşitli yerlerinden yaralanan, özel araçlarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan 6 kişi, burada yapılan müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.