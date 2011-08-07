T24 LogoT24 Logo
Gündem

KINA GECESİ KANLI BİTTİ ŞANLIURFA (A.A)

07 Ağustos 2011 17:42

-KINA GECESİ KANLI BİTTİ ŞANLIURFA (A.A) - 07.08.2011 - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kına gecesinde av tüfeğiyle havaya rastgele ateş açılması sonucu, aralarında damadın da bulunduğu 6 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Nohut köyüne bağlı Kayalık mezrasında, Halil Keskinbıçak'ın kına gecesine katılan, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi, av tüfeğiyle havaya rastgele ateş açtı. Av tüfeğinden seken saçmalar, halay çekenlerden damat Halil Keskinbıçak ile Abdullah Keskinbıçak (24), Ali Keskinli (30), Zehra Keskinli (22), Sibel Keskinli (24) ve Fevzi Keskinli'ye (25) isabet etti. Çeşitli yerlerinden yaralanan, özel araçlarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan 6 kişi, burada yapılan müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24