Kimyasal silah tesisi IŞİD'in eline geçti

Irak'ın BM Daimi Temsilcisi Muhammed Ali El-Hakim tarafından BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a iletilen mektupta, terörist grupların 11 Haziran'da Bağdat yakınlarındaki Muthanna tesisini ve içindeki kimyasal maddeleri ele geçirdikleri bilgisini iletti.

Mektupta, Irak Hükümeti'nin bölgedeki güvenlik durumunun kötüleşmesi nedeniyle buradaki kimyasal silahları imha etme sözünü yerine getiremeyeceği kaydedildi.

Saddam Hüseyin rejimi döneminden kalan kimyasal tesislerde çeşitli zehirli kimyasal maddeler ya da kalıntıların bulunduğu parçalar olduğu belirtildi.

Musul ve çevresini hızlı bir şekilde ele geçiren ve Bağdat'ı tehdit eden IŞİD, 29 Haziran'da Irak'ta hilafet devleti kurduğunu ilan etmişti.