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Dünya

'Kimyasal silah iddialarıyla ülkemize karşı bir savaş başladı'

Esad, yalanladığı iddiaların kamuoyunu Suriye'ye askeri müdahaleye hazırlamaya yönelik olduğunu ileri sürdü

19 Mayıs 2013 11:19

Kimyasal silah kullanıldığı iddialarının kamuoyunu askeri müdahaleye hazırlamak için olduğunu ileri süren Suriye lideri Beşşar Esad, "Bu ülkemize karşı savaşın başlangıcı" ifadesini kullandı.

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, ülkesinde kimyasal silah kullanıldığı iddialarına yönelik bir açıklama yaptı.

Esad, yalanladığı iddiaların kamuoyunu Suriye'ye askeri müdahaleye hazırlamaya yönelik olduğunu ileri sürdü.

Arjantin resmi haber ajansına konuşan Esad, "Suriye'yi hedef alan suçlamalar her gün değişiyor. Bu, muhtemelen ülkemize karşı bir savaşın başlangıcı" ifadesini kullandı.

Esad, Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Suriye'deki krize çözüm olarak kurulması istenen geçiş hükümetinde Beşşar Esad'ın yer almaması gerektiği yönündeki sözlerini de değerlendirdi.

Suriye lideri, "2014'teki devlet başkanlığı seçiminde kararı Suriye halkı verecektir" dedi.

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