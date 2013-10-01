Kimyasal silah denetçileri Şam yolunda

Çeviri: Varsan Çekiç

Uluslararası silahsızlandırma uzmanları, Suriye'nin kimyasal silahlarının imhası üzerine çalışmak için Şam yoluna çıktı. Suriye, uzmanlarla beraber çalışacağını açıkladı. Uzmanların Şam'a varmasının ardından, Dışişleri Bakanlığı'nda operasyon lojistikleri hakkında görüşmeler yapacakları belirtildi.

BBC'nin haberine göre, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden (OPCW) ilk defa, savaş sırasında bir ülkenin kimyasal silahlarının imhası istendi. Muhabirlerin bildirdiğine göre OPCW denetçileri, ürkütücü bir görevle karşı karşıya.

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, kimyasal silahların bulduğu 19 bölgeden 7'sinin, çarpışma sahalarının içinde bulunduğunu belirtti.

BBC'nin Beyrut'ta bulunan muhabiri Jim Muir, bu bölgelere denetçilerin girmesinin zor olacağını belirterek, işlemlerin sürmesi için yerel anlaşmaların yapılmasının gerekebileceğini söyledi.

OPCW uzmanlarının geçen ay hazırladığı geçici raporda, 21 Ağustos'da Şam yakınlarında gerçekleşen saldırıda sarin gazının kullanıldığını doğrulanmıştı.

BBC haberinde, Suriye'nin farklı bölgelerinde depolanmış kimyasal silah cephaneliğinde, bin tondan fazla sarin, hardal gazı ve diğer yasaklı kimyasalların bulunduğuna inanıldığını belirtti.

Suriye geçen ay, ABD ve Rusya'nın planı kapsamında elindeki kimyasal silahların ayrıntılarını OPCW'ya iletmişti. AFP haber ajansına konuşan organizasyon yetkilisi, "Bulunduğumuz noktada, Suriye rejiminin sağladığı bilgilerden kuşkulanmak için hiçbir neden bulunmuyor" dedi.



Operasyon hakkında görüşmeler



BBC'nin haberine göre, Lübnan'dan Suriye'ye Salı günü geçiş yapan OPCW denetçileri, kimyasal silahların bulunduğu bölgeleri doğrulamak ve değerlendirmelerde bulunmadan önce, Şam'da Dış İşleri Bakanlığı'nda operasyon lojistikleri hakkında görüşmeler yapacaklar.

Görüşmelerin ardından silah denetçilerinin, kimyasal silahların hazırlanmasında ve atılmasında kullanılan ekipmanları imha etmeleri bekleniyor.

ABD ve Rusya arasındaki anlaşmaya göre, ilk işlemlerin Kasım ayına kadar bitmesi gerektiğini belirten BBC, bazı kimyasal silahların Suriye dışında, bazı silahların da ülke içinde imha edileceğini yazdı.

BBC ayrıca anlaşma kapsamında, bütün materyallerin de gelecek yılın ortasına kadar ortadan kaldırılmasının yükümlülüğünün bulunduğunu vurguladı.

İtalyan televizyonu ile Pazar günü bir söyleşi gerçekleştiren Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, silahsızlanma anlaşmasına riayet edeceğini belirterek, "Tarih, imzaladığımız her anlaşmayı her zaman onurlandırdığımızı kanıtlar" dedi.