-Kimyasal silah denetçileri Libya'ya gidiyor BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 10.11.2011 - Kimyasal silah denetçilerinin öldürülen devrik Libya lideri Muammmer Kaddafi'nin saklamaya çalıştığı kimyasal silah stoklarını içeren iki siteyi incelemek üzere Libya'ya gitmeyi planladıkları açıklandı. BM'ye bağlı Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü sözcüsü Michael Luhan, Associated Press haber ajansına, o sitelerin güvenliğinin sağlanmasının çok önemli olduğunu ifade etti. Luhan, özellikle basında çıkan kimyasal silahların kullanıma hazır olduğu haberlerinin kanıtlanması durumunda söz konusu sitelerin güvenliğinin sağlanmasının çok önemli olduğunu söyledi. Sözcü Luhan, ayrıca, kimyasal silahların imha edilmesinin karmaşık ve maliyetli bir süreç olduğunu da dile getirerek, Libya Ulusal Geçiş Konseyi'nden stoğun içeriğini öğrendikten hemen sonra ülkeye müfettişler göndereceklerini kaydetti.