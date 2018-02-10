Kimyasal saldırılara karşı dekontaminasyon aracı

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- AFET ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı, Erzurum’a dekontaminasyon (kimyasal temezleme) aracı gönderdi. Hazır kıta bekleyen 15 kişilik ekibin görev yaptığı KBRN ünitesinde hizmete alınan yeni araçla, olası kimyasal ve biyolojik saldırıya uğrayan bölge, 3 dakikada temizlenecek.

Terör örgütlerinin olası saldırılarına karşı illerde Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik Nükleer (KBRN) ünitelerini güçlendiren AFAD Başkanlığı, Erzurum AFAD Müdürlüğü’ne de \'Dekontaminasyon\' aracı gönderdi. 15 kişilik uzman ekibin görev yaptığı KBRN ünitesi, dekontaminasyon aracıyla daha da güçlü bir yapıya kavuştu. İçerisinde A, B, C ve D tipi koruyucu elbiselerin bulunduğu, saldırıya uğrayan bölgenin temizliği için her türlü ekipmanın yer aldığı aracı tanıtan Erzurum AFAD Müdürlüğü KBRN Ünite Amiri Yasemin Mercan şunları söyledi.

\"Erzurum AFAD’da bir adet aracımız vardı. KBRN alanında olası vakalara müdahale edecek 15 kişilik bir ekiple hizmet veriyoruz. Başkanlığımız bunlara ilave olarak bize dekontaminasyon aracı gönderdi. Olası bir saldırı anında 3 dakikada olay yerine gidecek olan ekibimiz, dekontaminasyon aracındaki çadırları kurarak olayın olduğu bölgeyi, insanları ve araçları temizleyecek. İçerisinde numune alma tüplerimiz, ölçüm yaptığımız 20 ayrı cihazımız var. Bu araçlar bize KBRN alanındaki tehditlere karşı önlemleri almak amacıyla gönderildi.\"

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