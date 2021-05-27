Kimyasal saldırı iddiaları vardı, onlarca kişi hayatını kaybetmişti; Esad oyunu Duma'da kullandı

T24 Dış Haberler

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye ve birçok Batılı ülkenin ''meşru olmadığını'' belirttiği seçimlerde oyunu Şam'ın kimyasal saldırı yapıldığı iddia edilen muhaliflerin eski kalesi Duma'da kullandı.

Çarşamba günü Esad, muhaliflerin eski kalesinde oyunu kullandıktan sonra, ''Suriye olduğunu söyledikleri yer değil. Şehirler birbiriyle savaşmıyor. Bugün Duma'da Suriye halkının tek olduğunu kanıtlıyoruz'' dedi.

Birleşmiş Milletler, seçimlerin uluslararası gözetim altında yapılmasını talep edilse de Şam yine de süreci kendisi yürüttü.

Sandıklar gece yarısı kapandı, oy sayımı devam ediyor. Uluslararası gözlemciler Esad'ın seçimi yaklaşık yüzde 90'lık bir oranla kazanmasını bekliyor.

2018'de Duma'ya yapılan saldırıda 40 ila 50 arasında insan hayatını kaybetmiş ve 100'den fazla insan da yaralanmıştı. OPCW FFM, bu saldırıda kimyasal silahlar kullanıldığına dair kanıtlar olduğunu ifade etmişti.