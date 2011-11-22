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Kimyasal oyun malzemesinden zehirlendiler İSTANBUL (A.A)

22 Kasım 2011 03:29

-Kimyasal oyun malzemesinden zehirlendiler İSTANBUL (A.A) - 22.11.2011 - Bahçelievler'de 20 öğrenci, okullarının yakınındaki bir marketten aldıkları kimyasal oyun malzemesinden zehirlendi. Çobançeşme Mahallesi'nde bulunan Kudret Saraçoğlu İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencisi bir grup çocuk, yakındaki bir marketten kimyasal oyun malzemesi aldı.   Bazı çocukların bu maddeyi ağızlarına atarak verdiği 'patlama'' hissinden hoşlanması üzerine, diğer çocuklar da aynı şeyi yaptılar. Daha sonra okula giden çocukların bir süre sonra mide bulantısından şikayet etmeleri üzerine okula sağlık görevlileri çağrıldı. Okula gelen ambulanslarla öğrenciler Bağcılar Eğitim ve Araştırma hastanesi ile çevredeki bazı özel hastanelere kaldırdı.  Hastanede tedavi altına alınan çocukların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polisin olaya ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

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