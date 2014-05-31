Kimyasal madde yüklü 4 TIR'da yangın çıktı!

İstanbul Bahçelievler'de bulunan TIR garajında bulunan 4 TIR’da yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, içinde kimyasal madde bulunan TIR'ları saran alevleri söndürdü.



Bahçelievler ilçesine bağlı Yenibosna TIR garajında yangın paniği yaşandı.

Kimyasal madde yüklü bir TIR’da yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocasinan ve Sefaköy itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangın büyüyerek etraftaki 3 TIR’a daha sıçradı. Kimyasal yüklü tırları su ile söndürmekte zorluk çeken itfaiye ekipleri, köpük kullandı.

Polis, yanan kimyasalın dumanının rüzgarın etkisiyle etrafa yayılması üzerine çevredekileri TIR’lardan uzaklaştırdı.

İtfaiyenin uzun süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.