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Dünya

KİMYASAL KIZIL ÇAMUR TEMİZLENİYOR BUDAPEŞTE (A.A)

07 Ekim 2010 12:45

-KİMYASAL KIZIL ÇAMUR TEMİZLENİYOR BUDAPEŞTE (A.A) - 06.10.2010 - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, tüm Avrupa'yı paniğe sevkeden kimyasal zehirli kızıl çamurun etkilediği bölgeye gitti. Orban, bölgede yaşamını yitiren ve yaralanan ailelerin yanısıra kızıl çamur yüzünden evlerini terk etmek zorunda kalan ailelere maddi yardım sözü verdi. Başbakan Orban, kazanın yaşandığı alüminyum fabrikasının incelenmesini isterken, suçluların biran önce ortaya çıkarılması doğrultusunda emir verirken, bölgede temizleme çalışmalarının devam ettiğini, zehirli maddenin birkaç güne kadar tamamen temizleneceğini açıkladı. Macaristan'ın Ajka şehrinde 2 gün önce Macaristan Alüminyum Fabrikası'nda iki setin yıkılmasıyla birlikte alüminyum üretiminde kullanılan 700 bin metreküp kimyasal zehir taşıyan kızıl çamur 7 yerleşim birimine yayılmış, zehir 4 kişinin ölümüne 120 kişinin yaralanmasına yol açmıştı.

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