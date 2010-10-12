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Dünya

KİMYASAL KIZIL ÇAMUR İÇİN SET DUVAR BUDAPEŞTE (A.A)

12 Ekim 2010 12:57

-KİMYASAL KIZIL ÇAMUR İÇİN SET DUVAR BUDAPEŞTE (A.A) - 12.10.2010 - Macaristan'ın Ajka kentinde çevre felaketine yol açan alüminyum fabrikasından sızan kimyasal kızıl çamuru durdurmak için örülen 620 metre uzunluğunda ve 2,75 metre yüksekliğindeki set duvar bu sabah tamamlandı.  Alüminyum fabrikasının içinde yaklaşık 1 milyon metreküp kimyasal kızıl çamurun bulunduğu deponun kuzey duvarında oluşan yarıklar, çamurun yeniden bölgeye yayılma riskini gündeme getirmiş, bunun üzerine, setin önüne bir başka duvar çekmek için üç gün önce çalışma başlatılmıştı.  Fabrikanın yarıklarla kaplı bu duvarının yıkılması halinde bile büyük bir tehdit oluşturmadığını belirten Macar yetkililer, boşaltılan Kolontar köyü halkının cuma gününden önce evlerine dönemeyeceğini bildirdi.  Macaristan'da 4 Ekimde alüminyum fabrikasının depolarında bulunan 1 milyon metreküp kimyasal zehirli kızıl çamurun bölgeye yayılması sonucu 8 kişi ölmüş, yaklaşık 200 kişi yaralanmıştı.

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