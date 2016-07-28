"'Kimyasal hadım' yerinde bir yöntem, 'Cinsel saldırı hükümlüsüyüm' yazılı tişört de giysinler!"

“Ceza Kanunu'nda Çocukların Cinsel İstismarı Suçu” konusunda yüksek lisans tezi hazırlayan Avukat Ceren Şarman, cinsel saldırı suçlularına, 'kimyasal hadım' olarak da adlandırılan ilaçla tedaviyi de içeren, “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler Hakkında Yönetmelik” ile ilgili olarak "Bir kısmı kendine engel olamadığı için bu suçu sürekli işliyor. Bu kısım, erkek egemen toplumda yaşadıkları için kendinde hak görüyor. O yüzden kimyasal hadım yerinde bir yöntem" dedi.

Amerika ve Florida'da uygulanan yöntemi anlatan Şarman, "Amerika’da Florida’da, California’da, Georgia’da kimyasal hadımın dışında şöyle bir yöntem var. Kişi hapis cezasını yatıyor. Denetim serbestliğiyle çıktığı zaman diyorlar ki, “2 yıl boyunca bu tişörtü giyeceksin, bununla işe gideceksin!” Üzerine “Cinsel saldırı hükümlüsüyüm” yazıyor. Veya evinin kapısına böyle bir tabela yapıştırıyorlar. Arabasının 2 kapısının üzerine “Cinsel suçlardan hüküm yedim!” yazıyorlar. Böylece bu insanlar teşhir ediliyor" diye konuştu.

Hürriyet'ten Ayşe Arman'a konuşan Avukat Ceren Şarman'ın açıklamaları şöyle:

Bundan sonra tecavüz suçu işleyenlere kimyasal hadım yöntemi uygulanacak. Ne diyorsunuz?

- Sonuna kadar destekliyorum. Gerekçemi de hemen söyleyeyim...

Söyleyin...

- Bundan 6 ay önce, Anayasa Mahkemesi cinsel istismar suçuyla ilgili bir maddeyi, “Çocuklara karşı tecavüz suçunu işleyenlere en az 16 yıl hapis cezası verilmelidir” diyen maddeyi iptal etti.

Yani 16 yılı fazla buldu...

- Evet! Bir de çocuklarla ilgili 15 yaş ayrımı vardı. Eskiden 15 yaş altı çocukların rızası olup olmadığına bakılmaksızın ceza veriliyordu. Anayasa Mahkemesi dedi ki, “Yok, 15 yaş çok fazla! 13-14 yaşında bir çocuğun rızası olabilir!” Bu iki karar cinsel suçlarla mücadelede feci adımlardı.

Cerrahi müdahale de olacak

Anayasa Mahkemesi, “3 yaşında bir çocuğa tecavüz edenle, 14 yaşında olana tecavüz edene aynı ceza verilmemeli” demeye getirdi...

- Aynen öyle! Oysa ikisi de çocuk. 50 yaşında biri 14 yaşında birine tecavüz ettiği zaman da 3 yaşında birine tecavüz ettiği zaman da psikolojik sonuçları aynı! Bunca olumsuzluk üzerine, ‘kimyasal hadım’, cinsel suçlarla ilgili mücadele için bence çok büyük bir adım. Amerika’da da bu yöntem uygulanıyor, bunun yanında suçluyu teşhir etme yöntemi uygulanıyor. Ben ülkemizde de değişik yöntemlerin uygulanması gerektiğini savunuyordum. Çünkü indirimlerle o hapis cezası, zaten kuşa dönüyor ve caydırıcı olmuyor. Kimi 5 yıl ceza alıyor, 2-3 yıl yatıp çıkıyor, tekrar aynı suçları işlemeye devam ediyor.

Türk erkeklerini sadece böyle bir yöntem mi engelleyebilir?

- Bence öyle. Türkiye’de erkeklerin erkekliği çok önemli görüldüğü için, böyle bir yöntemin uygulanacak olması işe yarar diye düşünüyorum. Cinselliğinden vazgeçmek istemeyenler, bu suçu işlemekten kesinlikle çekineceklerdir...

Dünyada hangi ülkelerde uygulanıyor?

- Polonya, Rusya, İngiltere, Amerika’da var. Yavaş yavaş bu ilaç, iğneyle verilerek bu kişilerin cinselliği azaltıyor, zaman içinde de tamamen yok ediliyor.

Peki bütün uygulamalar aynı mı?

- Bazı yerlerde kişilerin isteğine bağlı, yöntemin uygulanıp uygulanmaması. Ama bizde öyle olmayacak. Doktorlar rapor verecek. Yan etkileri varsa mesela diyecekler ki, “Fiziksel hadım yöntemi uygulansın”.

Toplumun güvenliği esastır

Osmanlı’daki hadım etme yöntemi gibi mi?

- Evet, cerrahi kısırlaştırma.

Böyle bir riske karşı tecavüz suçunun hâlâ işleniyor olmasını siz nasıl yorumluyorsunuz?

- Bir kısmı kendine engel olamadığı için bu suçu sürekli işliyor. Bu kısım, erkek egemen toplumda yaşadıkları için kendinde hak görüyor. O yüzden kimyasal hadım yerinde bir yöntem.

Sizce bizim ülkemizdeki en büyük sorunlarından biri cinsel açlık mı?

- Maalesef bizde cinsellik bastırılmış olduğu için insanlar cinselliğini yaşayamıyor. O yüzden tecavüzler çok fazla.

Kimyasal hadıma karşı çıkanlar da var, insan haklarına aykırı bir ceza olarak değerlendiriyorlar...

- Ben bunun İnsan Hakları Sözleşmesi’ne de Anayasa’ya da aykırı olduğunu düşünmüyorum. Toplumun güvenliğiyle, bireyin yaşam hakkı karşılaştırıldığı zaman, toplumun güvenliği korunması gereken bir husus. Burada bir kişinin yaşama hakkını tartışmıyoruz. Bir kişinin kaliteli yaşam hakkını tartışıyoruz. Tecavüz eden birinin cinselliğinin ortadan kaldırılmasından söz ediyoruz. Çünkü başkalarına tehdit oluşturuyor. O yüzden diyorum ki, kamu sağlığı, kamu güvenliği ve kamu ahlakı, bir bireyin kaliteli yaşama hakkından üstündür. Bir sürü kendini savunamayacak kadının ve çocuğun güvenliği sağlanmış olacak...

Pasaporta damga

Amerika’da yeni bir kanun maddesi yürürlüğe girdi. Amerika diyor ki, “Cinsel suçlardan hükümlü olanların pasaportuna bir damga vurulsun, diğer ülkelere giriş yapamasınlar”. Tabii ülkenin iç hukukunda bununla ilgili bir yaptırım olması gerekiyor. Dünyada bütün ülkeler böyle bir uygulamaya giderse, hep beraber cinsel suçlarla mücadele edilmiş olacak.

"Cinsel saldırı hükümlüsüyüm" yazan tişört giysin!

Sizin yüksek lisansınız bu konu üzerine. Başka ülkelerden sizin aklınıza daha çok yatan bir yöntem var mı?

- Amerika’da Florida’da, California’da, Georgia’da kimyasal hadımın dışında şöyle bir yöntem var. Kişi hapis cezasını yatıyor. Denetim serbestliğiyle çıktığı zaman diyorlar ki, “2 yıl boyunca bu tişörtü giyeceksin, bununla işe gideceksin!” Üzerine “Cinsel saldırı hükümlüsüyüm” yazıyor. Veya evinin kapısına böyle bir tabela yapıştırıyorlar. Arabasının 2 kapısının üzerine “Cinsel suçlardan hüküm yedim!” yazıyorlar. Böylece bu insanlar teşhir ediliyor. Hem devlet insanları korumuş oluyor, hem de insanlar bu durumu bildiği için kendilerini korumuş oluyor. Bence Türkiye’de bu tür şeyler uygulanmalı.