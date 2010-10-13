-KİMYASAL ÇAMURDAN ÖLENLERİN SAYISI ARTTI BUDAPEŞTE (A.A) - 13.10.2010 - Macaristan'da 4 Ekimde bir alüminyum fabrikasındaki setin yıkılmasıyla çevre felaketine yol açan kimyasal kızıl çamurdan ölenlerin sayısı 9'a ulaştı. Macaristan Afet Dairesi tarafından yapılan açıklamada, kazada yaralanan ve şimdiye dek hastanede tedavi altında olan bir kişinin birkaç saat önce öldüğü bildirildi. Kimyasal zehirli kızıl çamur kazasının en son kurbanı olan bu kişinin, Kolontar köyünde ikamet ettiği, halen hastanelerde yaklaşık 40 kişinin tedavi altında olduğu belirtildi. Macaristan'ın Ajka şehrine bağlı Kolontar köyünde faaliyet gösteren alüminyum fabrikasında, içinde 1 milyon metreküp kimyasal zehirli kızıl çamurun bulunduğu 9 ve 10 numaralı depolarının duvarları yıkılmış, etrafa yayılan zehir çevre felaketine yol açmış ve ölen 9 kişinin yanı sıra 200 kişi de yaralanmıştı.