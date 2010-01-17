'Kimyasal Ali'ye yine idam cezası

T24 - Irak'ın idam edilen lideri Saddam Hüseyin'in "Kimyasal Ali" lakaplı kuzeni, bir kez daha idam cezasına çarptırıldı.



Ali Hasan El Mecid, Halepçe'deki kimyasal gaz saldırısında yer alarak insanlığa karşı suç işlemekten idama mahkum edildi.



Irak Yüksek Mahkemesi, eski savunma bakanlarından Sultan Haşim'i de Halepçe katliamındaki rolünden dolayı 15 yıl hapse mahkum etti.



"Kimyasal Ali", 2007'de Enfal davasından, 2008'de de Körfez Savaşı sonrasında Şii ayaklanmasını bastırmadaki rolünden dolayı idam cezası almıştı.



1988'deki Halepçe katliamında 5 bin kadar Kürt ölmüştü. Mecid, ABD askerlerinin Irak'ı işgalinden 5 ay sonra Ağustos 2003'te yakalanmıştı.