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Dünya

Kimyasal Ali'ye 15 yıl hapis

Irak'ın eski başbakan yardımcısı Tarık Aziz ile ''Kimyasal Ali'' lakaplı Ali Hasan el Mecid'e 15'er yıl hapis cezası verildi.

11 Mart 2009 02:00

Irak'ın eski başbakan yardımcısı Tarık Aziz ile ''Kimyasal Ali'' lakaplı Ali Hasan el Mecid'e 15'er yıl hapis cezası verildi.

Eski rejimin diğer 6 yetkilisiyle birlikte yargılanmakta olan Mecid ve Aziz, 1992'de 42 Iraklı esnafın öldürülmesi olayıyla ilgili görülen davada, mahkemenin hâkimi Rauf Abdurrahman tarafından, ''insanlığa karşı suç işlemekten'' suçlu bulunarak 15'er yıl hapis ile cezalandırıldı.

ABD tarafından devrilen ve asılarak idam edilen Irak'ın eski devlet başkanı Saddam Hüseyin'in kuzeni olan Mecid'e, daha önce de 3 kez idam cezası verilmişti.

(AA)

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