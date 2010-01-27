Kimyasal Ali'nin idam görüntüleri yayınlandı

T24- Irak'ın 2006 yılnda idam idam edilen lideri Saddam Hüseyin'in "Kimyasal Ali" lakaplı kuzeni Ali Hasan El Mecid, dün idam edilmişti.İnfaz görüntüleri Irak devlet televizyonunda yayınlandı.





KİMYASAL ALİ'NİN İDAM GÖRÜNTÜLERİ İÇİN TIKLAYINIZ







Kimyasal Ali'nin idamı Irak hükümet sözcüsü Ali El Debbağ tarafındaın dünyaya duyurulmuştu. Kimyasal Ali, Halepçe’deki kimyasal gaz saldırısında yer alarak insanlığa karşı suç işlemekten idama mahkum edilmişti.





"Kimyasal Ali", 2007’de Enfal davasından, 2008’de de Körfez Savaşı sonrasında Şii ayaklanmasını bastırmadaki rolünden dolayı insanlığa karşı suç işlemekten idam cezası almıştı. 1988’deki Halepçe katliamında 5 bin kadar Kürt ölmüştü. El Mecid, ABD askerlerinin Irak’ı işgalinden 5 ay sonra Ağustos 2003’te yakalanmıştı.

Dün de Irak'taki binlerce Kürt, Kimyasal Ali'nin idam edilmesini kutladı. Irak devlet televizyonu da görüntüleri dün yayınladı...