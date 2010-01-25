T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kimyasal Ali idam edildi

Kimyasal Ali lakabıyla tanınan Saddam Hüseyinin amcasının oğlu Ali Hasan el-Mecid, bugün 180 binden fazla ıraklı Kürtün öldürülmesi suçlamasıyla asılarak idam edildi.

25 Ocak 2010 02:00

T24- Kimyasal Ali lakabıyla tanınan Saddam Hüseyinin amcasının oğlu ve yardımcısı  Ali Hasan el-Mecid, bugün 180 binden fazla ıraklı Kürtün öldürülmesi suçlamasıyla asılarak idam edildi.

İran haber ajansı ´İscanews´ in bildirdiğine göre Kimyasal Ali geçen Haziran ayında katliam, savaş ve insanlık aleyhine işlenen suçları nedeniyle itham ve muhakeme edilmişti.

Gelen haberlere göre Kimyasal Ali geçen hafta idam edilecekti, ancak Irak hükümeti, idamı Ramazan ayı nedeniyle erteledi ve bu yüzden bugün idam edildi.

Soykırım, insanlık suçu işlemek ve Irak´ın kuzeyinde 1988´de Kürt nüfusu katletmekten idam cezasına çarptırılan üç eski Iraklı yetkilinin cezalarının 30 gün içinde infaz edilmesi bekleniyor.

´Kimyasal Ali´ adıyla anılan Ali Hasan el Mecid, Amerikan kuvvetlerince 2003 yılı Ağustos ayında yakalandı.

El Mecid, Saddam Hüseyin´in kuzeni ve Halepçe´deki kimyasal saldırı başta olmak üzere Saddam Hüseyin döneminde düzenlenen pek çok baskıcı ve insan haklarına aykırı uygulamadan sorumlu tutuluyor.

İDAM KARARLARININ GEREKÇELERİ

El Mecid´in, orduya ve güvenlik güçlerine büyük çaplı saldırıda kimyasal silahlar kullanılması emrini vermekten, soykırım, insanlığa karşı suç ve savaş suçundan asılarak idama mahkum edildi.

El Mecid´in, idama mahkum olduğu davada, mahmeke çıkışında ´Allah´a şükür´ ifadesini kullandığı belirtiliyordu.

Kürtlere karşı kimyasal silah kullandığı gerekçesiyle ´Kimyasal Ali´ lakabı takılan El Mecid, daha önceki duruşmalarda Kürt köylerinin yıkılması, köylülerin başka yere taşınması, köylerden ayrılmayı reddedenlerin öldürülmesi emrini verdiği itiraf etmiş, ancak kimyasal silah kullanılması emrini verdiğini reddetmişti.

Uluslararası insan hakları grupları, işgal altında kurulan mahkemede görülen davayla ilgili usul eksiklikleri ve siyasi müdahale bulunduğu eleştirileri getirmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24