Kimyasal Ali idam edildi

İran haber ajansı ´İscanews´ in bildirdiğine göre Kimyasal Ali geçen Haziran ayında katliam, savaş ve insanlık aleyhine işlenen suçları nedeniyle itham ve muhakeme edilmişti.



Gelen haberlere göre Kimyasal Ali geçen hafta idam edilecekti, ancak Irak hükümeti, idamı Ramazan ayı nedeniyle erteledi ve bu yüzden bugün idam edildi.



Soykırım, insanlık suçu işlemek ve Irak´ın kuzeyinde 1988´de Kürt nüfusu katletmekten idam cezasına çarptırılan üç eski Iraklı yetkilinin cezalarının 30 gün içinde infaz edilmesi bekleniyor.



´Kimyasal Ali´ adıyla anılan Ali Hasan el Mecid, Amerikan kuvvetlerince 2003 yılı Ağustos ayında yakalandı.



El Mecid, Saddam Hüseyin´in kuzeni ve Halepçe´deki kimyasal saldırı başta olmak üzere Saddam Hüseyin döneminde düzenlenen pek çok baskıcı ve insan haklarına aykırı uygulamadan sorumlu tutuluyor.



İDAM KARARLARININ GEREKÇELERİ



El Mecid´in, orduya ve güvenlik güçlerine büyük çaplı saldırıda kimyasal silahlar kullanılması emrini vermekten, soykırım, insanlığa karşı suç ve savaş suçundan asılarak idama mahkum edildi.



El Mecid´in, idama mahkum olduğu davada, mahmeke çıkışında ´Allah´a şükür´ ifadesini kullandığı belirtiliyordu.



Kürtlere karşı kimyasal silah kullandığı gerekçesiyle ´Kimyasal Ali´ lakabı takılan El Mecid, daha önceki duruşmalarda Kürt köylerinin yıkılması, köylülerin başka yere taşınması, köylerden ayrılmayı reddedenlerin öldürülmesi emrini verdiği itiraf etmiş, ancak kimyasal silah kullanılması emrini verdiğini reddetmişti.



Uluslararası insan hakları grupları, işgal altında kurulan mahkemede görülen davayla ilgili usul eksiklikleri ve siyasi müdahale bulunduğu eleştirileri getirmişti.