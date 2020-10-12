Kimya Mühendisleri Odası'ndan çağrı: Alkoldeki vergiler makul düzeye indirilmeli

Kimya Mühendisleri Odası, sahte alkol nedeniyle yurttaşların hayatını kaybettiğini veya zehirlendiğini vurgulayarak, alkol ve alkollü içkilerden alınan fahiş ölçüdeki ÖTV ve KDV oranlarının makul bir düzeye indirilmesi gerektiğini belirtti.

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası’ndan (KMO) İzmir, Kırıkkale ve Mersin'de sahte alkol nedeniyle geçen haftadan bu yana 28 yurttaşın hayatını kaybetmesi ve onlarca yurttaşın da zehirlenmesi nedeniyle bir basın açıklama yapıldı. Açıklamada, "Alkol ve alkollü içkilerden alınan fahiş ölçüdeki ÖTV ve KDV oranlarının makul bir düzeye indirilmesi gerektiği" belirtildi.

Kaçak içki üretimi ve kullanımının yurttaşlara, çevreye ve ülke ekonomisine ciddi olarak zarar verdiğine dikkat çekilen açıklamada, “Geçen hafta 17 kişinin ölümü ve bir o kadar insanın da sakat kalmasına yol açan kaçak içki – alkol olayı ilk olmadığı gibi son da olmayacaktır. Alkollü içeceklerdeki ÖTV düşürülmeli, akılların gerisindeki alkolü yasaklama düşüncesinden vazgeçilmeli, denetimler arttırılmalıdır” denildi.

"Uyarılarımız dikkate alınmıyor"

“Yıllardır, yetkilileri ve kamuoyunu gerçekleştirdiğimiz ve farklı zamanlarda yayınladığımız basın bildirileri ile uyarmaktayız. Ne yazık ki bilimsel, teknik ve kamuoyu yararı gözeten çalışmalarımız ve uyarılarımız dikkate alınmamakta insan yaşamı değerini yitirmektedir” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Son on yılda alkollü içkilere getirilen yüksek ÖTV ve toplumsal baskı bu içecekleri tüketen ve üretenleri zor duruma sokmuştur. Alkollü içkilerden alınan vergi içki fiyatının yaklaşık yüzde 70,2`sidir. Bugün bir şişe rakının fiyatı asgari ücretli birinin günlük kazancından daha yüksektir. Bu durum sağlıklı üretim yerine maliyetleri farklı kimyasal kullanarak yapılan kaçak içki üretimini yaygınlaştırmıştır."

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