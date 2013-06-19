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Kimya Mühendisleri Odası: Kullanılan gazlar kimyasal silah sınıflandırmasına giriyor

KMO: Kullanılan maddeler geç ortaya çıkan sağlık sorunlarına da yol açabilmektedir. Yüksek miktarlarda ve uzamış temas nedeniyle sağlık riskleri çok ciddidir ve ölüme yol açabileceği saptanmıştır

19 Haziran 2013 15:58

Kimya Mühendisleri Odası, polisin Gezi Parkı eylemlerinde kullandığı OC, CR ve CS sınıfı biber gazlarının 1993 yılında imzalanan Kimyasal Silahlar Konvansiyonu’na göre göz yaşartıcı gazlar sınıflandırmasına girdiği ve “kimyasal silah” olarak nitelendirildiğine dikkat çekti.

KMO, gazların Güvenlik Bilgi Formu (GBF) bilgilerini yetkili makamlardan istedi. Ancak yanıt alamadı. KMO, eylemlerde kullanılan gazların kapsülleri incelendiğinde Türkiye’de OC, CR ve CS kısaltmalı gazların kullanıldığının görüldüğüne dikkat çekti. Güvenlik kuvvetleri tarafından kullanılan bu gazların, 1993 yılında imzalanan Kimyasal Silahlar Konvansiyonu’na göre göz yaşartıcı gazlar sınıflandırmasına girdiği ve “kimyasal silah” olarak nitelendirildiğine dikkat çeken KMO, “Sözleşme uyarınca toplumsal olaylarda, kitlenin kontrolü amacıyla kullanılan biber gazı dahil olmak üzere kimyasal gazları silah olarak kullanmak kesinlikle yasaktır” değerlendirmesini yaptı. KMO, gazların etkilerini de şöyle sıraladı:


"Gaz; deri, göz ve solunum yollarında ciddi düzeyde tahriş ve tahribat yaratır. Etkileri saniyeler içerisinde başlayarak bir saate kadar sürebilir.

Kullanılan maddeler geç ortaya çıkan sağlık sorunlarına da yol açabilmektedir. Yüksek miktarlarda ve uzamış temas nedeniyle sağlık riskleri çok ciddidir ve ölüme yol açabileceği saptanmıştır.

En büyük etkisini gözde, deride, sindirim, dolaşım ve solunum sistemi üzerinde göstermektedir. Özellikle solunum ve dolaşım sistemi üzerindeki etkileri sonucu ölümlere yol açabilmektedir.

Biber gazının sağlık etkileri astım, zatürree, amfizem gibi solunum yolu hastalığı olanlarda, kalp sorunu olanlarda, tanı konmamış anevrizması olanlarda, çocuklarda, yaşlı ve bağışıklık sistemi yetmezliği olanlarda ve gebelerde daha belirgindir."

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