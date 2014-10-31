Kimya devi Lanxess işten çıkarıyor



"Rheinische Post" gazetesinin haberine göre, personel kararı Lanxess'in Köln ve Leverkusen'deki işletmelerinde uygulanacak.

İdare, pazarlama ve araştırma-geliştirme birimlerinde personel sayısı bin 200 dolayında azaltılacak.

İstihdam azaltımının, "Let's Lanxess again" adı verilen tasarruf planının bir parçasını oluşturduğu belirtildi.

Erken emeklilik ve diğer yöntemlerle öngörülen tasarruf seviyesine ulaşılamaması halinde işten çıkarmalar da gündeme gelebilecek.

Lanxess Grubu basın sözcüsü konuyla ilgili soruları yanıtlamaktan kaçındı. Yönetim Kurulu Başkanı Matthias Zachert'in yeniden yapılanmaya ilişkin 6 Kasım'da kapsamlı bir açıklamada bulunacağı açıklandı.

Hisseleri borsada işlem gören Lanxess Grubu halen toplam 17 bin 300 kişiyi istihdam ediyor.