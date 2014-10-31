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Ekonomi
Deutsche Welle

Kimya devi Lanxess işten çıkarıyor

Almanya'nın önde gelen kimyasal madde üreticilerinden Lanxess Grubu, bin 200 kişilik eleman azaltımına gidiyor.

31 Ekim 2014 13:28


"Rheinische Post" gazetesinin haberine göre, personel kararı Lanxess'in Köln ve Leverkusen'deki işletmelerinde uygulanacak.

İdare, pazarlama ve araştırma-geliştirme birimlerinde personel sayısı bin 200 dolayında azaltılacak.

İstihdam azaltımının, "Let's Lanxess again" adı verilen tasarruf planının bir parçasını oluşturduğu belirtildi.

Erken emeklilik ve diğer yöntemlerle öngörülen tasarruf seviyesine ulaşılamaması halinde işten çıkarmalar da gündeme gelebilecek.

Lanxess Grubu basın sözcüsü konuyla ilgili soruları yanıtlamaktan kaçındı. Yönetim Kurulu Başkanı Matthias Zachert'in yeniden yapılanmaya ilişkin 6 Kasım'da kapsamlı bir açıklamada bulunacağı açıklandı.

Hisseleri borsada işlem gören Lanxess Grubu halen toplam 17 bin 300 kişiyi istihdam ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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