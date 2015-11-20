Kimya dersinde patlama; 9 öğrenci ve 1 öğretmen yaralandı

Tunceli'de özel bir okulda, kimya dersi sırasında, laboratuvarda deney yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sırasında, 9 öğrenci ve 1 öğretmen olmak üzere 10 kişi yaralandı. Yaralı 2 öğrencinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

DHA’da yer alan habere göre, bugün akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi'ndeki Özel Munzur Fen Lisesi 10'uncu sınıf öğrencilerinin, kimya dersi için laboratuvar ortamında sülfürik asit ile deney yaptıkları sırada, sülfürik asidin cam tüpe boşaltılması sırasında henüz açıklanmayan bir nedenden dolayı patlama yaşandı.

Patlama sırasında deneyi yaptıran ve ismi açıklanmayan kimya öğretmeni ile deney için laboratuvarda bulunan 9 öğrenci yaralandı.

Yaralanan öğretmen ve öğrenciler, okula çağrılan ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

2 öğrencinin durumu ciddi

Yaralı öğrencilerden 2'sinin patlama sırasında yüzlerinde oluşan yaralar nedeniyle durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.

7 öğrencinin acil serviste yapılan ilk müdahale sonrası taburcu edilirken, durumu ciddi olan 2 öğrencinin ameliyata alındığı öğrenildi.

Olaydan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Ekipleri, patlamanın meydana geldiği laboratuara giderek çalışma başlattı.

Ekipler, olay yerindeki delilleri toplayarak Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi.

Polis patlamanın ihmalden mi, yada tedbirsizlikten mi kaynaklandığı konusunda çalışmalarını sürdürürken, okulda deney yapan öğretmen ve idareciler ile öğrencilerin ifadelerine de başvurulduğu öğrenildi.