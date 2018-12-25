Kimya deneyinde 15 öğrenci hastanelik oldu

Kilis’in Yavuzlu köyündeki ortaokulda 15 öğrenci, fen bilgisi dersinde yapılan deney sırasında çıkan dumandan etkilendi. Öğrenciler hastaneye kaldırıldı.
Yavuzlu Ortaokulu 6. sınıfta eğitim gören 15 öğrenci, fen bilgisi dersi için laboratuvara girdi. Öğretmen gözetiminde kimyasal bir deney yapmaya başlayan öğrenciler, çıkan dumandan etkilendi.
Zehirlenme belirtileri gösteren öğrenciler, ambulanslarla sağlık ocağına götürüldü. Öğrenciler daha sonra tedbir amaçlı Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.